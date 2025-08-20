पहले दिन ही जॉब छोड़ी, डेस्क पर लैपटॉप छोड़कर चला गया शख्स, बाद में HR को बताई वजह

दिल्ली के एक स्टार्टअप में नया जॉइन करने वाला कर्मचारी पहले ही दिन ऑफिस छोड़कर चला गया, और उसकी यह हरकत सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में आ गई. सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के मुताबिक़, यह शख्स सुबह ऑफिस आया, दोपहर तक काम किया, फिर चुपचाप अपना लैपटॉप छोड़कर चला गया और कभी लौटकर नहीं आया.



HR के कॉल का दिया सीधा जवाब

X पर यूज़र @Poan__Sapdi ने लिखा कि कर्मचारी ने शुरुआत में कंपनी के कई कॉल्स इग्नोर किए, लेकिन बाद में HR का कॉल उठाया और सीधे-सीधे कहा, कि मैं यहाँ काम नहीं कर सकता. वायरल पोस्ट में लिखा गया कि एक दोस्त ने बताया कि दिल्ली के इस स्टार्टअप में एक शख्स पहले ही दिन ऑफिस छोड़कर चला गया. उसने लैपटॉप अपनी डेस्क पर छोड़ दिया और वापस नहीं आया. शुरुआत में उसने सभी कॉल्स इग्नोर किए, बाद में HR का कॉल उठाया और कहा कि वह काम नहीं कर सकता.

सोशल मीडिया पर बहस और रिएक्शन

यह कहानी वायरल होते ही लोगों ने खूब प्रतिक्रिया दी। कुछ ने अपने छोटे जॉब अनुभव साझा किए, तो कुछ ने इस कदम की तारीफ की.एक यूज़र ने लिखा कि दिमाग की शांति बनाए रखना ज़रूरी है, भले ही इसके लिए पहले दिन ही जॉब छोड़नी पड़े.दूसरे ने कहा कि स्टार्टअप कल्चर बहुत ओवरवेल्मिंग हो सकता है, कभी-कभी जगह फिट नहीं होती.एक तीसरे ने मजाकिया अंदाज़ में लिखा कि असल हीरो तो वही हैं जो सैलरी मिलने के बाद ठीक से अपना काम छोड़ते हैं.

Gen Z के काम का करने का अंदाज

कई लोगों ने इसे Gen Z के काम करने के नजरिए का सही उदाहरण भी बताया, जहां मेंटल पीस और खुद की प्राथमिकता पहले आती है. ऐसा पहला मामला नहीं है. यह पहली बार नहीं है जब ऐसा वायरल हुआ हो. हाल ही में एक लिंक्डइन पोस्ट में एक HR ने बताया कि एक कर्मचारी ने पहली सैलरी मिलने के कुछ ही मिनटों बाद इस्तीफा भेज दिया. HR और ट्रेनिंग टीम हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने नए कर्मचारी के लिए काफी मेहनत की थी.

