पुतिन के भारत से पहले रूस में वायरल हुई ये जैकेट, जानिए उस पर ऐसा क्या लिखा था

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं. इससे पहले रूस में एक जैकेट वायरल हो रहा है. उस जैकेट पर कुछ ऐसा लिखा था. जिस वजह से ये जैकेट एक दिन में सोल्ड आउट हो गया. जानते हैं आखिर क्यों रूस में ये जैकेट वायरल है.

दिमित्रिएव एक जैकेट पर लिखा पुतिन का कोट हो रहा वायरल (Photo - X/@RT_com)
व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो एक युद्ध में उलझा हुआ है. इस वजह से इनकी दिनचर्या काफी व्यस्त रहती है. पुतिन खासकर इन दिनों कुछ ज्यादा ही व्यस्त हैं. 4-5 दिसंबर को उनका भारत दौरा प्रस्तावित है. इससे पहले उनसे मिलने अमेरिका से एक डेलीगेशन आया हुआ था.

 2 दिसंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर ने क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की. स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ पुतिन के निवेश दूत किरिल दिमित्रिएव भी साथ दिखे. 

पुतिन के विशेष दूत का जैकेट हो रहा वायरल
इस दौरान दिमित्रिएव एक जैकेट पहने हुए थे. उस जैकेट पर कुछ ऐसा लिखा था- जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा वायरल हुआ कि मास्को में वो सारा जैकेट एक दिन में सोल्ड आउट हो गया. 

जैकेट पर लिखा है पुतिन का एक कोट  
अब सोशल मीडिया पर इस जैकेट की खूब चर्चा हो रही है. साथ ही जैकेट पर लिखा वो कोट भी सुर्खियों में है. पुतिन के स्पेशल दूत दिमित्रीव की जैकेट पर पुतिन का कोट लिखा हुआ था -  Russia is not a country that is afraid of anything यानी “रूस ऐसा देश नहीं है जो किसी भी चीज़ से डरता हो”.

यह भी पढ़ें: अपने साथ रखते हैं टेलीफोन बूथ... आखिर क्यों मोबाइल से बात नहीं करते पुतिन

वायरल होते ही मास्को में सोल्ड आउट हो गई जैकेट
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह कोट उनके दूत किरिल दिमित्रीव द्वारा पहनी गई जैकेट पर जैसे ही देखा गया, वह पफर जैकेट  तुरंत सेंसेशन बन गई और एक दिन में पूरे मॉस्को में बिक गई.

