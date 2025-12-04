scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एक्स-बॉयफ्रेंड के घर में 'पुलिस वाली' का बवाल, सामने पड़ी नई गर्लफ्रेंड को जमकर पीटा

अमेरिका के न्यू जर्सी नाम के एक बस्ती से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक महिला पुलिस अधिकारी अपने एक्स-बॉयफ्रेंड के घर घुस गई और बहुत तोड़फोड़ मचाई.

Advertisement
X
अमेरिका की एक महिला अधिकारी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर हमला कर दिया. (Photo: AP )
अमेरिका की एक महिला अधिकारी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर हमला कर दिया. (Photo: AP )

सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी चीजें वायरल हो जाती हैं जिसका कोई सिर-पैर नहीं होता है. हालांकि, लोग  इसे बड़े मजे के साथ देखते हैं. रात का समय था. शहर की सड़कें खाली हो चुकी थीं. लेकिन अमेरिका के न्यू जर्सी  बस्ती में मानों कोई फिल्म का क्लाइमेक्स सीन चल रहा हो.

ऐसा इसलिए क्योंकि रात के अंधेरे में एक महिला पुलिस अधिकारी अपने एक्स-बॉयफ्रेंड के घर में घुस गई. इसके बाद से जो हुआ वो हैरान कर देने वाला है. NY पोस्ट के मुताबिक 32 साल की महिला पुलिस अधिकारी रेबेका सयेग अपने एक्स-बॉयफ्रेंड के घर में घुस गई और तोड़फोड़ मचा दी. 

इतना ही नहीं, वहां पर मौजूद उसकी गर्लफ्रेंड से भी हाथापाई की. घर में मौजूद सामानों को तोड़ा. लेकिन जब वो ये सब कर रही थी, तो उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये गलती कितनी भारी पड़ेगी.  

सम्बंधित ख़बरें

terrorist arrest in us
अमेरिका में पकड़ा गया अफगान आतंकी... ISIS-K का हमदर्द, पिता को भेजे थे हथियार 
With suspect tied to Afghanistan, Trump plans major expansion of travel ban to 30 countries
खंगाली जाएगी लिंक्डइन प्रोफाइल, परिवार की होगी जांच... H-1B वीजा आवेदन पर बढ़ी सख्ती 
डोनाल्ड ट्रंप ने सोमालियाई नागरिकों पर विवादित बयान दिया था.
अमेरिका में मुस्लिम सांसद VS ट्रंप... सोमालियाई नागरिकों को बताया 'कचरा' तो भड़कीं इल्हान उमर 
China warns us regarding Venezuela military action
चीन ने वेनेजुएला पर अमेरिका को दे दी ये चेतावनी, देखें  
Duniya Aajtak
यूक्रेन पर रूस-अमेरिका में नहीं बनी सहमति, देखें दुनिया आजतक 

पेशी के बाद मानी गलती 

घटना के बाद जब रेबेका की कोर्ट में पेशी हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानी. उन्होंने इस दौरान तोड़फोड़ और मारपीट समेत अपनी हर गलती को मान लिया, जिसके बाद से उनकी नौकरी चली गई. प्यार में हर कुछ दांव पर लगाना या फिर अपने पद का गलत इस्तेमाल करना आपको ही नुकसान पहुंचा सकता है. 

Advertisement

जेल और भरपाई की  भी मांग

महिला पुलिस अधिकारी की ये गलती उसपर इतनी भारी पड़ जाएंगी, उसने ये खुद भी नहीं सोचा होगा. नौकरी जाने के साथ ही उसे 6 महीने की जेल और नुकसान की भरपाई की मांग भी की गई.  


   

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement