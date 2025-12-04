एक्स-बॉयफ्रेंड के घर में 'पुलिस वाली' का बवाल, सामने पड़ी नई गर्लफ्रेंड को जमकर पीटा

सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी चीजें वायरल हो जाती हैं जिसका कोई सिर-पैर नहीं होता है. हालांकि, लोग इसे बड़े मजे के साथ देखते हैं. रात का समय था. शहर की सड़कें खाली हो चुकी थीं. लेकिन अमेरिका के न्यू जर्सी बस्ती में मानों कोई फिल्म का क्लाइमेक्स सीन चल रहा हो.

और पढ़ें

ऐसा इसलिए क्योंकि रात के अंधेरे में एक महिला पुलिस अधिकारी अपने एक्स-बॉयफ्रेंड के घर में घुस गई. इसके बाद से जो हुआ वो हैरान कर देने वाला है. NY पोस्ट के मुताबिक 32 साल की महिला पुलिस अधिकारी रेबेका सयेग अपने एक्स-बॉयफ्रेंड के घर में घुस गई और तोड़फोड़ मचा दी.

इतना ही नहीं, वहां पर मौजूद उसकी गर्लफ्रेंड से भी हाथापाई की. घर में मौजूद सामानों को तोड़ा. लेकिन जब वो ये सब कर रही थी, तो उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये गलती कितनी भारी पड़ेगी.

पेशी के बाद मानी गलती

घटना के बाद जब रेबेका की कोर्ट में पेशी हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानी. उन्होंने इस दौरान तोड़फोड़ और मारपीट समेत अपनी हर गलती को मान लिया, जिसके बाद से उनकी नौकरी चली गई. प्यार में हर कुछ दांव पर लगाना या फिर अपने पद का गलत इस्तेमाल करना आपको ही नुकसान पहुंचा सकता है.

Advertisement

जेल और भरपाई की भी मांग

महिला पुलिस अधिकारी की ये गलती उसपर इतनी भारी पड़ जाएंगी, उसने ये खुद भी नहीं सोचा होगा. नौकरी जाने के साथ ही उसे 6 महीने की जेल और नुकसान की भरपाई की मांग भी की गई.





---- समाप्त ----