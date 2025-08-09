'अच्छा, तुम्हें ये मालूम है...', जब बच्ची की राखी देख चौंक गए PM मोदी, बनी थी ये तस्वीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर रक्षाबंधन मनाया. पीएम ने स्कूली छात्राओं और आध्यात्मिक संस्था ब्रह्माकुमारी के सदस्यों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाई. मोदी ने इस उत्सव का एक वीडियो क्लिप शेयर किया है.

इस वीडियो में नरेंद्र मोदी अपनी नन्हीं बहनों से घिरे नजर आ रहे है. दरअसल, उनके आवास पर कई स्कूलों की छात्राएं पीएम को राखी बांधने पहुंची हुई थीं. इनमें अधिकतर छोटी बच्चियां थीं.

पीएम मोदी के लिए लेकर पहुंची ये खास राखी

इन्हीं में से एक बच्ची पीएम मोदी के लिए नंदी की तस्वीर बनी हुई राखी लेकर आई थी. इस राखी को देखकर प्रधानमंत्री ने कहा - बहुत बढ़िया राखी लाई हो. तब बच्ची ने बताया कि मुझे पता है कि आपके पास नंदी और गंगा है. इसलिए मैंने आपकी राखी पर नंदी की तस्वीर बनाकर लाई. इस पर पीए मोदी ने कहा कि वाह, तुम्हे ये मालूम है. बहुत अच्छा किया तुमने ऐसा करके.

वीडियों में बच्चियों के चेहरे पर पीएम मोदी से मिलने और उन्हें राखी बांधने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी. यह त्योहार भाई-बहन के पारंपरिक बंधन का उत्सव है. ऐसे में प्रधानमंत्री को राखी बांधने के साथ ही उनकी छोटी बहनें उनसे कई तरह का आग्रह करती भी दिखीं.

किसी ने हाथ मिलाया, तो किसी ने हार्ट बनाया

एक बच्ची ने उनसे हाथ मिलाने की इच्छा जाहिर की. वहीं एक ने बताया कि मैं भी बड़ी होकर प्रधानमंत्री बनना चाहती हूं. एक बच्ची ने पीएम के हाथ से हाथ मिलाकर हार्ट भी बनाया. पीएम मोदी सबसे काफी देर तक बात करते रहें और उनके मासूम सवालों का जवाब देते रहे.

​

वहीं कुछ छात्राओं ने पीएम मोदी को गीत गाकर सुनाया. इस गीत में उनकी सारी योजनाएं और उनके द्वारा किए गए काम का विस्तार से वर्णन था. इस पर मोदी जी ने छात्राओं को शाबासी दी और कहा कि अच्छा तुम्हें ये सब मालूम है.

पीएम मोदी को बताया योद्धा

एक छात्र ने उन्हें योद्धा और रक्षक कहकर सराहा. जबकि, कुछ ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया. एक स्कूली छात्रा ने कहा कि वह मोदी अंकल के लिए मोर की राखी लाई है, जबकि एक अन्य ने उनके जैसा प्रधानमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त की.

​

प्रधानमंत्री इस उत्सव का आनंद लेते हुए एक छात्रा की प्रशंसा करते दिखे. जिसने उनकी कई सरकारी योजनाओं को याद किया था और उसे एक कविता में शामिल किया था. मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए X पर एक संदेश भी पोस्ट किया है.

वीडियो क्लिप पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि आज रक्षाबंधन के एक विशेष उत्सव की झलकियां यहां प्रस्तुत हैं. हमारी नारी शक्ति के निरंतर विश्वास और स्नेह के लिए उनका आभार.

