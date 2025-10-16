scorecardresearch
 

पिज्जा है या भटूरा... ये वीडियो देख आप भी कहेंगे- आखिर ये बनाया क्या है?

एक ऐसा डिश इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कोई भी कन्फ्यूज हो जाए- ये पिज्जा है या भटूरा. वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि भटूरे का ये फ्यूजन भारत में नहीं बल्कि इटली में बनाया जा रहा है.

विदेशी ने बनाया भटूरे का फ्यूजन देखकर लगता है पिज्जा के जैसा (Photo - X/@MeruOnX )
विदेशी ने बनाया भटूरे का फ्यूजन देखकर लगता है पिज्जा के जैसा (Photo - X/@MeruOnX )

इंटरनेट पर इन दिनों भटूरा के एक फ्यूजन बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है. इस डिश को देखकर आपका सिर चकरा जाएगा कि आखिर ये बना क्या रहा है. क्योंकि, शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये पिज्जा बनाया जा रहा है. फिर इसे भटूरा की तरह तल दिया जाता है. यह देखकर कोई भी कन्फ्यूज हो जाए कि आखिर ये है क्या?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @MeruOnX नाम के हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इसमें भटूरा और पिज्जा जैसा एक डिश बनाते हुए दिखाया गया है. इस वीडियो का कैप्शन है - अटेंशन इंडिया: क्या आप जानते हैं इटली वाले पिज्जा भटूरा बेचने लगे हैं. 

भटूरा है या पिज्जा
इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक विदेशी शख्स भटूरे के लिए बनाए गए मैदे से बनाए गए बेस पर पिज्जे की तरह पहले सॉस का एक लेयर लगाता है. फिर टॉपिंग के तौर पर पनीर और चिकेन के टुकड़े और वेजिटेबल उस पर डालता है. इसके साथ ही ओरगेनो और कई सारे मसाले डाल देता है. 

ये है इस डिश को बनाने का पूरा प्रोसेस
यह देखने में एकदम पिज्जा की तरह लग रहा है. फिर उसके ऊपर से भटूरे वाले मैदे की एक लेयर चढ़ा देता है. इसके बाद इसे खौलते तेल की कढ़ाई में डाल कर भटूरे क तरह तल लेता है. यह देखने में बिलकुल स्टफ्ड भटूरे की तरह दिखता है. फिर वह शख्स इसे दो हिस्सों में काट कर दिखाता है, जो काफी डिलिसियस लग रहा है. 

इटली में बनाने का किया जा रहा दावा 
इस वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि भटूरे का ऐसा फ्यूजन इटली में तैयार किया जा रहा है. वीडियो भी विदेश का ही लग रहा है, क्योंकि इसे बनाने वाले इंडियन नहीं दिख रहे हैं.   

इस वीडियो पर कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक शख्स ने लिखा है कि इसका बैटर भटूरे के मैदे की तरह ही लग रहा है. एक यूजर ने लिखा है कि मैंने इस डिश का बेक्ड वर्जन चखा है, जो काफी टेस्टी होता है. एक शख्स ने लिखा ये एक अलग ही डिश है. इसका नाम कैलजोन है. यह न तो भटूरा है न ही पिज्जा.

नोट - ये खबर वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. aajtak.in इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

