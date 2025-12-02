पाकिस्तानियों ने बना दी ऐसी बस, जिसे देख आप कहेंगे- ये क्या खेल कर दिया?

पाकिस्तान के एक मॉडिफाइड लो फ्लोर बस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. अपने अजीबोगरीब क्रिएटिविटी की वजह से इसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. लग्जगरी बसों आमूमन में दो कॉम्पार्टमेंट होते हैं - सीटिंग और स्लीपिंग, लेकिन इस बस में तीसरा कॉम्पार्टमेंट भी है - वो है बिजनेस क्लास. इसे देखकर पहली बार में तो इनोवेटिव आइडिया लगेगा, लेकिन दिमाग दौड़ाने पर हंसी छूट जाएगी.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @EpicClipVault नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसका कैप्शन है - पाकिस्तानी बसों में “बिज़नेस क्लास” सीटें होती हैं, जो आमतौर पर लगेज कम्पार्टमेंट की जगह पर होती हैं.

Pakistani buses offer “business class” seats placed where the luggage compartment usually is. pic.twitter.com/A8A0zEnyGY — Epic Clip Vault (@EpicClipVault) December 1, 2025

लगेज कंपार्टमेंट को बनाया बिजनेस क्लास

इसमें एक लग्जरी पाकिस्तानी बस को दिखाया गया है. इस बस की खासियत है कि इसके लगेज कंपार्टमेंट को मॉडिफाइड कर इसे बिजनेस क्लास बना दिया गया है. मजेदार बात ये है कि नीचे जहां बिजनेस क्लास बनाया गया है, उसे लेमोजिन कार की तरह पेंट कर उसके ऊपर लेमोजिन लिख दिया गया है.

लेमोजिन की तरह किया मॉडिफाई

नीचे बिजनेस क्लास के अलग-अलग कंपार्टमेंट के दरवाजे भी अलग-अलग हैं. देखकर ऐसा लगता है कि बस के नीचे लेमोजिन कार को जोड़ दिया गया है. यह देखने में मजेदार है. अंदर काफी जगह है, जिसमें दो लोग आराम से सो सकते हैं.

लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शंस

इस वीडियो पर लोगों के तरह-तरह के कमेंट भी आ रहे हैं. एक शख्स ने पूछा है कि जब लगेज कंपार्ट को बिजनेस क्लास बना दिया तो बैग्स कहां जाएंगे. दूसरे यूजनर ने लिखा है कि बस के सस्पेंसन के नीचे बैठकर यात्रा करना थोड़ा आरामदायक नहीं होगा. एक अन्य यूजर ने लिखा है कि लगेज के स्पेस से उनकी कमाई नहीं होती थी, इसलिए इस तरह के मॉडिफिकेशन यात्रियों को आकर्षित करते हैं.

