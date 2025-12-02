scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाकिस्तानियों ने बना दी ऐसी बस, जिसे देख आप कहेंगे- ये क्या खेल कर दिया?

पाकिस्तान से ऐसे-ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जिसे देखकर लोगों का सिर घूम जाए. वहां के लोगों की हरकतें ही ऐसी है कि इनोवेशन भी जुगाड़ लगता है. इसी कड़ी में पाकिस्तान के एक मॉडिफाइड बस का वीडियो वायरल हो रहा है, जो काफी मजेदार है.

Advertisement
X
पाकिस्तान के बस में मिल रहा बिजनेस क्लास का मजा (Photo - X/@EpicClipVault)
पाकिस्तान के बस में मिल रहा बिजनेस क्लास का मजा (Photo - X/@EpicClipVault)

पाकिस्तान के एक मॉडिफाइड लो फ्लोर बस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. अपने अजीबोगरीब क्रिएटिविटी की वजह से इसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. लग्जगरी बसों आमूमन में दो कॉम्पार्टमेंट होते हैं -  सीटिंग और स्लीपिंग, लेकिन इस बस में तीसरा कॉम्पार्टमेंट भी है - वो है बिजनेस क्लास.  इसे देखकर पहली बार में तो इनोवेटिव आइडिया लगेगा, लेकिन दिमाग दौड़ाने पर हंसी छूट जाएगी. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @EpicClipVault नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसका कैप्शन है - पाकिस्तानी बसों में “बिज़नेस क्लास” सीटें होती हैं, जो आमतौर पर लगेज कम्पार्टमेंट की जगह पर होती हैं.

लगेज कंपार्टमेंट को बनाया बिजनेस क्लास
इसमें एक लग्जरी पाकिस्तानी बस को दिखाया गया है. इस बस की खासियत है कि इसके लगेज कंपार्टमेंट को मॉडिफाइड कर इसे बिजनेस क्लास बना दिया गया है.  मजेदार बात ये है कि नीचे जहां बिजनेस क्लास बनाया गया है, उसे लेमोजिन कार की तरह पेंट कर उसके ऊपर लेमोजिन लिख दिया गया है.

लेमोजिन की तरह किया मॉडिफाई
नीचे बिजनेस क्लास के अलग-अलग कंपार्टमेंट के दरवाजे भी अलग-अलग हैं. देखकर ऐसा लगता है कि बस के नीचे लेमोजिन कार को जोड़ दिया गया है. यह देखने में मजेदार है. अंदर काफी जगह है, जिसमें दो लोग आराम से सो सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

बेंगलुरु के एक व्यक्ति ने बताया कि 7 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के बाद भी घर खरीदने से क्यों इनकार करते हैं. (Photo: PTI )
शख्स ने बताया- बेंगलुरु में घर खरीदना है नॉनसेंस, पोस्ट हुआ वायरल 
Afghanistan’s hospitality left everyone emotional
'आप हमारे मेहमान हो', इंडियन से जूस के पैसे लेने से अफगानी ने किया इंकार 
इटली के व्लॉगर लोरेंजो नोवा नोबिलियो के साथ कर्नाटक के कोडागु चिड़ियाघर में एक मजेदार घटना हुई. (Photo: Instagram/only.lorenzo)
Viral: चिड़ियाघर में घूमने गया इटालियन व्लॉगर… भारतीय पर्यटकों ने बना दिया ‘रेयर स्पेशीज़’ 
second hand fried chicken
'सेकंड-हैंड फ्राइड चिकन' क्या है? यहां इसे चाव से खाते हैं लोग 
Pakistani vlogger, Russian girls video
पाकिस्तानी ने पूछा शादी किससे करोगी, रशियन लड़की का जवाब वायरल 
Advertisement

लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शंस
इस वीडियो पर लोगों के तरह-तरह के कमेंट भी आ रहे हैं. एक शख्स ने पूछा है कि जब लगेज कंपार्ट को बिजनेस क्लास बना दिया तो बैग्स कहां जाएंगे. दूसरे यूजनर ने लिखा है कि बस के सस्पेंसन के नीचे बैठकर यात्रा करना थोड़ा आरामदायक नहीं होगा. एक अन्य यूजर ने लिखा है कि लगेज के स्पेस से उनकी कमाई नहीं होती थी, इसलिए इस तरह के मॉडिफिकेशन यात्रियों को आकर्षित करते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement