पाकिस्तानी पत्रकार ने बकरीद पर लिया भैंसे का इंटरव्यू, वीडियो वायरल

आपने कभी किसी जानवर का इंटरव्यू लेते हुए किसी रिपोर्टर को देखा है? क्या आपको लगता है कि जानवर किसी रिपोर्टर के सवालों को समझकर उनके जवाब दे सकेंगे? दरअसल, ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी रिपोर्टर अमीन हफीज द्वारा एक भैंसे का अनोखा इंटरव्यू (amin hafeez buffalo interview) लिया गया.

इस वीडियो में रिपोर्टर अमीन हफीज कुर्बानी के लिए लाई गई एक भैंसे के आगे माइक ले जाकर अपना पहला सवाल पूछते हैं कि "हांजी आप बताये कि आपको लाहौर में आकर कैसा लगा?", इस पर भैंसे ने कुछ जवाब नहीं दिया तो रिपोर्टर ने दोबारा थोड़ा उसे पुचकारते हुए पूछा "लाहौर कैसा लगा आपको? इस बार भैंसा जवाब देता है तो रिपोर्टर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो कहते हैं, " लाहौर अच्छा लगा, वाह जी वाह‘!

इसके बाद रिपोर्टर अमीन हफीज भैंसे से अगला सवाल पूछते हैं कि आप बताइए, लाहौर का खाना अच्छा है या आपके गांव का खाना अच्छा है.’ इस बार भैंसा फिर से जवाब नहीं देता, तो रिपोर्टर अमीन एक बार फिर पूछता है बताइये "लाहौर का खाना अच्छा लगा या आपके गांव का खाना अच्छा है " इस पर भैंसा आवाज निकालता है तो अमीन हफीज फिर खुशी से उछलते हुए कहते हैं, ‘हां कहती है लाहौर का खाना अच्छा है.’

28 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल और शेयर हो रहा है. जिसे ट्विटर यूजर और पत्रकार नायला इनायत ने 21 जुलाई को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया !

Now what is Eid without Amin Hafeez interviewing cattle.. pic.twitter.com/5r2sfh5Ua7