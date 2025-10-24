scorecardresearch
 

बन ठन चली दिखो...ऑफिस पार्टी में महिला का जबरदस्त डांस वायरल, लोग बोले- दीदी आप तो कमाल हो

ऑफिस दिवाली पार्टीज के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें से एक वीडियो महिला कर्मचारी के डांस का भी है. महिला ने ऑफिस फ्लोर पर इतना शानदार डांस किया कि इंटरनेट यूजर्स उनके फैन हो गए.

ऑफिस में महिला ने बन ठन चली देखा गाने पर डांस किया है. (Photo: Instagram\@sharma__ji_ki_beti)
ऑफिस के दीवाली सेलिब्रेशन में डांस करते हुए एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. महिला कर्मचारी ने बन ठन चली देखों सॉन्ग पर शानदार डांस किया. उनका डांस देख अन्य कर्मचारियों ने तो तालियां बजाई हीं साथ ही इंटरनेट पर भी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं.

नीली साड़ी पहने हुए महिला का डांस लोगों को खूब पसंद आ रहा है. महिला ने अपने डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है.वीडियो शेयर करते हुए महिला ने कैप्शन में लिखा, Office turned dance floor, and I didn’t hold back! Danced unapologetically!. (ऑफिस डांस फ्लोर में बदल गया और में खुदकों नाचने से रोक नहीं पाई).

डांस की खूब तारीफ कर रहे यूजर्स

शिखा का डांस वीडियो इंस्टाग्राम पर 1.2 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और वायरल हो चुका है. सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनके आत्मविश्वास और ऊर्जा की प्रशंसा करते हुए कुछ इस तरह की टिप्पणियां की हैं: "ऐसे नाचो जैसे कोई तुम्हें देख नहीं रहा हो," "शानदार," और "यह शुद्ध आत्मविश्वास है. बहुत खूबसूरती से किया गया." वीडियो में एक यूजर ने लिखा, यही कॉन्फिडेंस चाहिए. एक और शख्स ने लिखा, आप बहुत अच्छा डांस करती हो.

