scorecardresearch
 

Feedback

1000 जॉब रिजेक्ट, जेब खाली… न्यूयॉर्क में पोस्टर लेकर नौकरी मांगता दिखा युवक, वायरल हुई कहानी

फ्लोरिडा के 25 साल के कॉलेज ग्रैजुएट सैम रैबिनोविट्ज़ ने नौकरी की तलाश में कुछ ऐसा किया, जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है.

Advertisement
X
25 साल के युवक का पोस्टर देख चौंक गए न्यूयॉर्क के लोग (Photo:Pexel/samrabinowitzz)
25 साल के युवक का पोस्टर देख चौंक गए न्यूयॉर्क के लोग (Photo:Pexel/samrabinowitzz)

कहते हैं जब हालात मुश्किल हो जाएं तो इंसान कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता है. कुछ ऐसा ही किया फ्लोरिडा के 25 साल के सैम रैबिनोविट्ज ने.फाइनेंस में डिग्री लेने के बाद सैम ने करीब 1,000 से ज्यादा नौकरी के लिए आवेदन किए, लेकिन कहीं से भी जवाब नहीं आया. मायूस होकर सैम ने ऐसा कदम उठाया कि अब वो सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा हो रही है.

वॉल स्ट्रीट पर हाथ में प्लेकार्ड

लेबर डे वीकेंड पर शादी अटेंड करने न्यूयॉर्क पहुंचे सैम को अचानक आइडिया आया और उन्होंने वॉल स्ट्रीट का रुख कर लिया. हाथ में प्लेकार्ड लेकर वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने खड़े हो गए. प्लेकार्ड पर लिखा था: लिंकडन पर ट्राई किया, ईमेल ट्राई किया, अब वॉल स्ट्रीट ट्राई कर रहा हूं. मुझे फाइनेंस या ट्रेडिंग में इंटर्नशिप या एंट्री-लेवल जॉब चाहिए. मैं डेडिकेटेड हूं, हंगरी हूं, काम करने को तैयार हूं.

सम्बंधित ख़बरें

mystery-wedding-guest-identified-after-4-years-bride-discovers-truth
शादी में आया अजनबी कौन था? 4 साल बाद हुआ खुलासा 
Bibury village, most beautiful village in the world
ये है दुनिया का सबसे सुंदर गांव, जहां हर नजारा है पेंटिंग जैसा, देखें तस्वीरें 
अय्यर ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा—“सोचिए, जिसने 10 मिनट पहले छुट्टी मांगी, वह अब इस दुनिया में नहीं है.” (Photo: AI Generated)
ऑफिस भेजा छुट्टी का मैसेज… 10 मिनट बाद हो गई मौत, बॉस बोले- यकीन नहीं हो रहा... 
Hong Thai inhaler
क्यों हर कोई थाईलैंड जाने वाला वहां से खरीदकर लाता है बाम? उसमें ऐसा क्या है? 
doctor with nurse during surgery
सर्जरी के बीच नर्स से रोमांस करने लगा पाकिस्तानी डॉक्टर, UK कोर्ट पहुंचा मामला 

उन्होंने इस पूरे जॉब-हंटिंग स्टंट को वीडियो में डॉक्यूमेंट किया. न्यूयॉर्क की सड़क पर इस तरह से नौकरी मांगने का तरीका लोगों को अजीब भी लगा और दिलचस्प भी. कई लोग रुककर उनसे बातें करने लगे. आखिरकार उनकी यह मेहनत रंग लाई और उन्हें इंटरव्यू का मौका मिल गया.

देखें वीडियो

ऑफिस तक पहुंचा मौका

Advertisement

सैम का ये अनोखा अंदाज़ बेकार नहीं गया. एक IPO कंपनी के पार्टनर ने उन्हें बुलाया और बातचीत की। यहां तक कि सैम को ऑफिस भी दिखाया गया, जहां उन्होंने इंटरव्यू दिया.सैम कहते हैं कि मुझे लगा जैसे सपना पूरा हो गया, लेकिन अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया. फिर भी मुझे यकीन है, ये जॉब मैं पक्का हासिल करूंगा.

बता दें कि अमेरिका का जॉब मार्केट भी फिलहाल कमजोर है. जुलाई में सिर्फ 22,000 नई नौकरियां जुड़ीं, जो जून की 73,000 नौकरियों से काफी कम हैं। ऐसे में सैम का ये कदम युवाओं के लिए नई प्रेरणा बन रहा है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement