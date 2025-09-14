1000 जॉब रिजेक्ट, जेब खाली… न्यूयॉर्क में पोस्टर लेकर नौकरी मांगता दिखा युवक, वायरल हुई कहानी

कहते हैं जब हालात मुश्किल हो जाएं तो इंसान कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता है. कुछ ऐसा ही किया फ्लोरिडा के 25 साल के सैम रैबिनोविट्ज ने.फाइनेंस में डिग्री लेने के बाद सैम ने करीब 1,000 से ज्यादा नौकरी के लिए आवेदन किए, लेकिन कहीं से भी जवाब नहीं आया. मायूस होकर सैम ने ऐसा कदम उठाया कि अब वो सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा हो रही है.

वॉल स्ट्रीट पर हाथ में प्लेकार्ड

लेबर डे वीकेंड पर शादी अटेंड करने न्यूयॉर्क पहुंचे सैम को अचानक आइडिया आया और उन्होंने वॉल स्ट्रीट का रुख कर लिया. हाथ में प्लेकार्ड लेकर वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने खड़े हो गए. प्लेकार्ड पर लिखा था: लिंकडन पर ट्राई किया, ईमेल ट्राई किया, अब वॉल स्ट्रीट ट्राई कर रहा हूं. मुझे फाइनेंस या ट्रेडिंग में इंटर्नशिप या एंट्री-लेवल जॉब चाहिए. मैं डेडिकेटेड हूं, हंगरी हूं, काम करने को तैयार हूं.

उन्होंने इस पूरे जॉब-हंटिंग स्टंट को वीडियो में डॉक्यूमेंट किया. न्यूयॉर्क की सड़क पर इस तरह से नौकरी मांगने का तरीका लोगों को अजीब भी लगा और दिलचस्प भी. कई लोग रुककर उनसे बातें करने लगे. आखिरकार उनकी यह मेहनत रंग लाई और उन्हें इंटरव्यू का मौका मिल गया.

ऑफिस तक पहुंचा मौका

सैम का ये अनोखा अंदाज़ बेकार नहीं गया. एक IPO कंपनी के पार्टनर ने उन्हें बुलाया और बातचीत की। यहां तक कि सैम को ऑफिस भी दिखाया गया, जहां उन्होंने इंटरव्यू दिया.सैम कहते हैं कि मुझे लगा जैसे सपना पूरा हो गया, लेकिन अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया. फिर भी मुझे यकीन है, ये जॉब मैं पक्का हासिल करूंगा.

बता दें कि अमेरिका का जॉब मार्केट भी फिलहाल कमजोर है. जुलाई में सिर्फ 22,000 नई नौकरियां जुड़ीं, जो जून की 73,000 नौकरियों से काफी कम हैं। ऐसे में सैम का ये कदम युवाओं के लिए नई प्रेरणा बन रहा है.



