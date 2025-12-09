scorecardresearch
 
यहां सबसे डिमांड वाला गिफ्ट है कंडोम, खूब होती है तस्करी... क्यों बेचने पर लगा है बैन?

दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां लोग चोरी-छिपे कंडोम ले जाते हैं. क्योंकि वहां इसका निर्माण नहीं होता है और न ही इसकी खरीद-बिक्री होती है. इस पर सरकार की ओर से पूर्णत: प्रतिबंध है. यही वजह है कि वहां कंडोम सबसे ज्यादा डिमांड वाला गिफ्ट बन गया है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर कहां और क्यों कंडोम की बिक्री पर रोक लगाया गया है.

इस देश में कंडोम निर्माण और खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध है (Photo - Pixabay)
नॉर्थ कोरिया में कंडोम निर्माण और उसकी खरीद बिक्री पर रोक है. वहां के नेशनल लीडर किम जोंग उन ने देश में कंडोम निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया है. हालांकि इसे रखना और इस्तेमाल करना अभी भी लीगल है. यही वजह है कि वहां इसकी तस्करी भी होती है.   

किम जोंग उन ने देश में बर्थ रेट बढ़ाने को बढ़ावा देने के लिए परिवार नियोजन जैसे तरीकों पर प्रतिबंध लगा रखा है. इसलिए इस देश में कंडोम बनाना और बेचना भी बैन है. 

परिवार नियोजन के सभी तरीके प्रतिबंधित
मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग-उन ने देश में उच्च जन्म दर को प्रोत्साहित किया है. ऐसा दावा किया जाता है कि मारे जाने के डर से कोई भी किम के खिलाफ नीति नहीं बनाना चाहता. उत्तर कोरिया ने देश की गिरती जन्म दर को रोकने के प्रयास में गर्भपात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

पड़ोसी देश से तस्करी कर लाते हैं कंडोम
उत्तर कोरिया में कंडोम सबसे अधिक मांग वाला उपहार है. पड़ोसी देश चीन की यात्रा पर जाने वाले लोग पुरुषों और महिलाओं दोनों को उपहार स्वरूप देने के लिए कंडोम लेकर आते हैं. वहीं तस्कर गर्भधारण और यौन रोगों को रोकने के लिए इन्हें अवैध देह व्यापार का रैकेट चलाने वालों को ज्यादा पैसों मे बेचकर खूब मुनाफा कमाते हैं.

दुनिया भर के अन्य देशों में व्यापक रूप से उपलब्ध कंडोम के निर्माण या बिक्री पर उत्तर कोरिया में प्रतिबंध है. रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें सीमा शुल्क चौकियों पर प्रवेश करने से रोक दिया गया है.

युवाओं को कंडोम के बारे में कुछ भी पता नहीं
द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक शख्स जो नॉर्थ कोरिया से भाग निकले एक शख्स ने इंटरव्यू में बताया था कि वह राजधानानी प्योंगयांग में पला-बढ़ा था. फिर भी उसनने कभी कंडोम शब्द नहीं सुना था. उसने बताया कि मुझे नहीं पता था कि कंडोम क्या होता है.

दक्षिण कोरिया में पलायन के बाद के शुरुआती दिनों में भी मुझे नहीं पता था कि ये क्यों होते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है या इन्हें कहां से खरीदा जाता है. देश से बाहर आकर मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि दूसरे देशों में स्कूलों में यौन शिक्षा दी जा रही है और छात्र-छात्राओं को कक्षा में कंडोम का इस्तेमाल करना सिखाया जा रहा है.

यौन शिक्षा पर बात करना भी गैरकानूनी
बेशक, उत्तर कोरिया में लोग यौन संबंध बनाते हैं. शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं.  बस बात वहां यौन शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है.  यौन शिक्षा पर बातचीत या पोर्न देखना यहां गैरकानूनी है. लोगों को परिवार नियोजन की जानकारी नहीं दी जाती है. वहां कंडोम की खरीद-बिक्री और प्रोडक्शन बैन है. 

जब किशोर युवावस्था में पहुंचते हैं और इन चीजों में रुचि लेने लगते हैं, तो स्कूलों में या कहीं भी उन्हें सुरक्षित तरीके से यौन संबंध बनाने को लेकर  कोई जानकारी नहीं दी जाती. कंडोम क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है. इस बारे में अधिकतर युवाओं को वहां कुछ भी पता नहीं है.  यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में कंडोम मिलना बहुत कठिन है. 

