ये कोई तालाब नहीं, सड़कें हैं…कंटेंट क्रिएटर ने बोट चलाकर दिखाया मुंबई का हाल, वीडियो वायरल

मुंबई की मानसून बारिश एक बार फिर लोगों के लिए मुसीबत बन गई है. जगह-जगह पानी भर गया, सड़कें नदी जैसी दिखने लगीं और ऑफिस जाने वालों के लिए हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसते-हंसते सोचने पर मजबूर कर दिया.

बारिश के बाद मुंबई का हाल, कंटेंट क्रिएटर का वीडियो वायरल (Photo: @katariaaryann / Instagram)
बारिश के बाद मुंबई का हाल, कंटेंट क्रिएटर का वीडियो वायरल (Photo: @katariaaryann / Instagram)

बोट लेकर सड़क पर निकले आर्यन कटारिया

वायरल वीडियो कंटेंट क्रिएटर आर्यन कटारिया ने शेयर किया है. उन्होंने इसे कैप्शन दिया– ‘Only way to travel in Mumbai’. वीडियो में आर्यन एक छोटी नाव पर बैठे हैं और क्रिकेट बैट से उसे चलाते नजर आ रहे हैं. पास खड़े कुछ बच्चे नाव को धक्का देकर आगे बढ़ाने में मदद करते भी दिखते हैं.

कुछ घंटों में छा गया वीडियो

सोमवार को अपलोड हुआ ये वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर छा गया। अब तक इसे 60 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और तीन लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. लोगों ने इस मजेदार अंदाज को तो पसंद किया ही, साथ ही मुंबई की हालात पर तंज कसने का मौका भी नहीं छोड़ा.

देखें वायरल वीडियो

 

'मुंबई अब वेनिस में बदल रही है'

वीडियो के कमेंट सेक्शन में यूज़र्स ने जमकर अपनी राय दी. एक ने लिखा कि मुंबई अब वेनिस में बदल रही है. दूसरे ने मजाक में लिखा कि ऐसी 10 चीजें जिन्हें लोग तभी मानेंगे जब वीडियो में रिकॉर्ड हो. वहीं एक यूजर ने कहा मुंबई बारिश के बाद जो हालात होते हैं, आम लोगों को भी ऐसे इंतजाम कर देना चाहिए.

जहां कई लोग इस वीडियो को एंटरटेनमेंट के नजरिए से देख रहे हैं, वहीं कुछ ने मुंबई की ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल खड़े किए. ऑफिस जाने वाले आम लोग रोजाना पानी में घुटनों तक फंसकर निकलते हैं या फिर लंबा चक्कर काटकर किसी तरह काम पर पहुंचते हैं.

वहीं कुछ लोगों ने कहा ऐसे में ये वीडियो भले ही मजाकिया लगे, लेकिन इसके जरिए एक गंभीर हकीकत भी सामने आती है कि शहर की बड़ी आबादी हर मानसून में ऐसी मुश्किलों से जूझती है.

