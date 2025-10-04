'मेरे चारों बच्चों के तीन पिता हैं,' महिला ने बताया इसलिए सबके हैं अलग-अलग सरनेम

इंग्लैंड की एक मां ने अपने बच्चों के अलग-अलग सरनेम होने की जो वजह बताई उसे सुनकर कोई भी चौंक जाए. इस महिला का कहना है कि जब भी मैं अपने बच्चों के अलग सरनेम की वजह किसी को बताती थी, तो लोग में ताने मारने से नहीं चूकते थे.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, वेस्ट ससेक्स के लिटिलहैम्प्टन की लॉरा ने बताया कि लोगों के ताने और अजीब नजरों से पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बुरी मां हूं. जैसे-जैसे मेरे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, उन्हें इस बात की परवाह कम होती जा रही है कि लोग क्या सोचते हैं.

दो पिता से दो बेटी और एक पिता से एक बेटी और एक बेटा

लारा ने कहा कि उनके चार बच्चे हैं, जिनके तीन अलग-अलग पिता हैं. दो बच्चों के पिता अलग-अलग हैं और एक अन्य पिता से दो बच्चे हैं. 36 साल की लॉरा मोनरी ने कहा कि अपनी पहली बेटी जॉर्जिया, जो अब 20 साल की है, उसका जन्म तब हुआ था, जब वह सिर्फ 16 साल की थी.

पहली बेटी के जन्म के समय सिर्फ 16 साल थी मां की उम्र

जॉर्जिया के जन्म के बाद में उसने एक अलग साथी से एमी को जन्म दिया, जो अब 17 साल की है. उसके बाद उसने अपने पति 31 साल के एडम से 10 वर्षीय ओलिविया और छह साल के जैकब को जन्म दिया. बीमा क्षेत्र में काम करने वाली लॉरा कहती है कि उसकी ऐसी लाइफ की वजह से कई लोगों ने उसे गालियां तक दी.

Advertisement

कई सालों तक लोगों के तानों का करना पड़ा सामना

लॉरा का कहना है कि वह हमेशा से ऐसी आलोचना का डटकर सामना करती रही हैं. उन्हें अपने फैसलों पर कोई पछतावा नहीं है. उनका कहना है कि अब मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं. यह मेरी ज़िंदगी है, मुझे पता है कि मैंने क्या किया है. मुझे पता है कि मैं अच्छा कर रही हूं और मेरे बच्चे खुश हैं और मैं एक अच्छी मां हूं.

प्रेग्नेंसी के दौरान करती रही पढ़ाई

लॉरा 15 साल की उम्र में पहली बार प्रेग्नेंट हुई. प्रेग्नेंसी के दौरान ही वह GCSE की परीक्षा देने वाली थीं. उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों के कई पिताओं के होने के कलंक के साथ-साथ मुझे इस बात से भी जूझना पड़ा कि मेरी सबसे बड़ी बेटी 16 साल की उम्र में पैदा हुई थी.

पहली बच्ची के जन्म के बाद दी स्कूल की फाइनल परीक्षा

लॉरा याद करती हैं कि जब वो गर्भवती थीं, तब भी उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के लिए मजबूर किया जाता था. इस वजह से उन्हें बहुत धमकाया जाता था. उन्होंने कहा कि मुझे वे कहते थे कि वे स्कूल के बाद मेरे बच्चे को बाहर निकाल देंगे और उसे मार डालेंगे.

Advertisement

इसके बाद लॉरा को गर्भवती किशोरियों के लिए बने एक स्कूल में भेज दिया गया. लंदन स्थित इस स्कूल में छह गर्भवती लड़कियां थीं, जिन्हें बच्चों की देखभाल और विकास के साथ-साथ बुनियादी अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी. उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा था. क्योंकि हम सभी मेरी जैसी ही स्थिति में थे.

19 साल की उम्र में दूसरी बच्ची को दिया जन्म

जॉर्जिया को जन्म देने के एक हफ़्ते बाद ही उसने GCSE की परीक्षा दी और अंग्रेजी में C और गणित व विज्ञान में D ग्रेड हासिल किया. लॉरा जॉर्जिया के पिता से तीन साल बाद अलग हो गईं. इसके बाद उसे एक और पार्टनर मिला. जॉर्जिया के जन्म के तीन साल बाद यानी 19 साल की उम्र में किशोरावस्था के आखिर में एक नए साथी से एमी को जन्म दिया.

अब हो चुकी हैं सेटल

यह रिश्ता आठ साल तक चला, लेकिन टूट गया. इसके बाद लॉरा दो बच्चों की अकेली मां बन गईं. बाद में उनकी मुलाक़ात एडम नाम के एक इंजीनियर से हुई और अगस्त 2017 में दोनों ने शादी कर ली. एडम से उनके दो और बच्चे हुए, ओलिविया और जैकब. हालांकि, लौरा का कहना है कि वह एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं, लेकिन यह कलंक उनके पूरे जीवन में उनके साथ रहा.

Advertisement

उन्होंने कहा कि आपके साथ ऐसा कलंक जरूर लगता है कि 'अरे, तुम्हारे तो बहुत सारे बच्चे हैं और उनके पिता अलग-अलग हैं. लगता है तुम बहुत फन करती हो'. जबकि ऐसा नहीं है. मैं जवान थी. मैं बेवकूफ थी, बुरे रिश्तों में फंसी थी और मुझे थोड़ी बड़ी होने, व्यवस्थित होने, शादी करने में बहुत समय लगा.

---- समाप्त ----