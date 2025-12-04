मेट्रो में कंटेंट क्रिएटर की हरकत! यात्रियों के हाथ बेड़ियों में बांधकर चाबी लेकर फरार, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो को लेकर जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है. इस वीडियो में कंटेंट बनाने वाला युवक एमरे नालकाकर मेट्रो में सफर कर रहे यात्रियों के हाथ रेलिंग से बेड़ी में बांध देता है और फिर चाबी लेकर वहां से चला जाता है. यात्री समझ भी नहीं पाता कि हुआ क्या है, और तब तक युवक गायब हो चुका होता है. इस हरकत के कारण पीड़ित यात्री मेट्रो में ही फंसकर रह जाता है, जिससे लोग बेहद आक्रोशित हैं.

क्या है वीडियो में

कुछ ही क्षणों का यह दृश्य शुरुआत में एक हल्के मजाक की तरह लगता है, लेकिन जब यात्री घबराकर बेड़ी छुड़ाने की कोशिश करता दिखाई देता है, तो माहौल गंभीर हो जाता है. वीडियो को अब तक करोड़ों बार देखा जा चुका है, और देखने वालों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है.इसे एक यूजर सीजर फोर्ब्स ने भी शेयर किया और युवक की हरकत को बेहद शर्मनाक बताया. उन्होंने कहा कि यह किसी भी तरह से मनोरंजन नहीं, बल्कि सीधे-सीधे खतरनाक व्यवहार है.हालांकि यह वीडियो कहां का है, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कई दर्शकों ने टिप्पणी में लिखा है कि यह घटना यूरोप के किसी देश की मेट्रो में हुई लगती है. सोशल मीडिया पर भी यही अनुमान लगाया जा रहा है, हालांकि अभी तक स्थान को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

देखें वायरल वीडियो

'यह मजाक नहीं, अपराध है'

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग विरोध में उतर आए. कई दर्शकों ने कहा कि यह हरकत कई स्तरों पर गलत है और इसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्यवाही होनी चाहिए. कुछ ने इसे 'जीवन के लिए खतरा' बताया, जबकि कई लोगों का कहना था कि चाहे यह दृश्य असली हो या बनाया हुआ, इसका संदेश समाज के लिए नुकसानदेह है.लोगों ने चेतावनी दी कि इस तरह के वीडियो क्रिएटर्स को 'सीमाएं लांघने' के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे दूसरों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है.

कई यूजर ने प्रशासन और सोशल मीडिया मंचों से अपील की कि ऐसे खतरनाक करतबों पर रोक लगाई जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जो मनोरंजन के नाम पर यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं.

