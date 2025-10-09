scorecardresearch
 

कौन है दुबई की मोहम्मद मरियम ... जिनकी ब्यूटी की दुनियाभर में हो रही चर्चा

यूएई की एक ब्यूटी क्वीन की खूबसूरती की चर्चा इन दिनों पूरी दुनिया में हो रही है. क्योंकि पहली बार UAE की कोई अमीराती लड़की मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में शामिल होने वाली हैं. इन्हें मिस यूनिवर्स यूएई का खिताब जीता है.

मिस यूनिवर्स UAE मरियम मोहम्मद (Photo - Instagram/@mimim7md1)
मिस यूनिवर्स UAE मरियम मोहम्मद (Photo - Instagram/@mimim7md1)

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से पहली बार कोई अमीराती लड़की  मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाली है. इस ब्यूटी क्वीन का नाम मरियम मोहम्मद है. इनकी खूबसूरती की चर्चा इन दिनों पूरी दुनिया में हो रही है. 

खलीज टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक,  26 साल की मरियम मोहम्मद को मिस यूनिवर्स यूएई 2025 का ताज मिला है. मरियम पहली अमीराती महिला हैं, जो इस खिताब के साथ पहली बार मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में शिरकत करेंगी. 

mariam mohammad

बाज शिकार और ऊंट की सवारी का है शौक
मरियम को बाज शिकार और ऊंट की सवारी का शौक है. फैशन की छात्रा, मरियम मोहम्मद को सैकड़ों आवेदकों में से एक कठिन चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया. मरियम अगले महीने थाईलैंड में आयोजित होने वाली मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में मंच पर आने वाली पहली अमीराती महिला होंगी.

सिडनी से इकनॉमिक्स में हैं ग्रेजुएट
मरियम ने सिडनी विश्वविद्यालय से इकनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है.  वर्तमान में ESMOD दुबई में फैशन डिजाइन की पढ़ाई कर रही मरियम शिक्षा, कला और वकालत के क्षेत्र में एक्टिव हैं. मरियम ने कहा कि यूएई ने मुझे बड़े सपने देखने का आत्मविश्वास दिया है. मैं महत्वाकांक्षी, जिज्ञासु और प्रेरित महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूं. 

mariam mohammad

उनका मिशन गरीबी से लड़ना, महिलाओं को सशक्त बनाना और प्रेम व शांति के समुदायों को बढ़ावा देना है. उन्होंने फैशन डिजाइन का कोर्स किया है. रमजान अमन और द गिविंग फैमिली इनिशिएटिव जैसी धर्मार्थ पहलों में भाग लिया है और अंतरराष्ट्रीय महिला उद्यमिता कार्यक्रमों में यूएई का प्रतिनिधित्व किया है.

अमीराती महिलाओं के लिए कायम करना चाहती है मिसाल 
मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भाग लेने की तैयारी कर रही मरियम को उम्मीद है कि वह अमीराती महिलाओं की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेंगी. वह यूएई के सशक्तिकरण, स्थिरता और इनोवेशन की कहानी को ग्लोबल ऑडिएंस के सामने पेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. 

