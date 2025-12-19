कंबल, बाल्टी से बनाया सर्दी से बचने का ऐसा जुगाड़, जो देखा वो बन गया फैन! वीडियो वायरल

जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसका असर लोगों की जिंदगी पर दिखाई दे रहा है. ठंडी हवा, गिरता तापमान और सुबह-शाम की ठिठुरन ने लोगों को परेशान कर दिया है. इससे बचने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए एक व्यक्ति ने देसी जुगाड़ निकाल लिया है.

वीडियो में देखा जा रहा है कि एक युवक बाइक पर ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़कर बाइक चला रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं हेलमेट की जगह उसने प्लास्टिक की बाल्टी पहन ली है. इस बाल्टी में युवक ने दो होल भी बनाए हैं जिससे वो सब कुछ देख सकें.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट oc_.alpha.sp से पोस्ट किया गया है. इस वीडियो को 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 50 हजार से अधिक यूजर ने इस वीडियो को लाइक किया है. ठंड से बचने का ये तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

सोशल मीडिया पर ये वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद यूजर कह रहे हैं कि किसी भी तरह की समस्या का समाधान निकालने में हम भारतीय हमेशा आगे रहते हैं.

ठंड से बचने का ये सबसे खास तरीका

सर्दियों का मौसम आते ही ठंड से बचने के लिए कोई स्वेटर पहनता है, कोई टोपी तो कोई ग्लव्स का सहारा लेते हैं. लेकिन कई बार ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग इससे बचने के लिए अजीब और अनोखे तरीके अपनाने लगते हैं. हाल में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ये वीडियो देख हर कोई हैरान है.



