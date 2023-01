लड़की से रिश्ता तोड़ घर से गायब हुआ युवक, पूरे 2 साल बाद लौटा तो...

एक शख्स ब्रेकअप के बाद साइकिल चलाने निकल पड़ा. वह दो साल तक घर वापस नहीं आया. अब शख्‍स फेमस लेखक बन चुका है और उसने दुनिया के 55 देश घूम लिए हैं. उसकी पहचान पिछले 20 सालों में बदल चुकी है. शख्स का नाम कोरी मोर्टेनसन (Cory Mortensen) है.

कोरी लगातार दुनिया घूम रहे हैं और अपने एडवेंचर्स को पूरा कर रहे हैं. कोरी कहते हैं- अगर समय है तो दुनिया घूमना चाहिए. खुद कोरी पांच महाद्वीपों में 16 मैराथन दौड़ चुके हैं. वह स्‍पेन में बैलों के साथ तीन दिनों तक दौड़े हैं.

कोरी को अब दुनिया भर के लोग जानते हैं, वह अवॉर्ड विनिंग लेखक हैं. लेकिन, साल 2001 में उनकी जिंदगी आज से बिल्‍कुल अलग थी. तब वह अमेरिका के मिनेसोटा में रह रहे थे. वह यहां आर्किटेक्‍चरल प्रोजेक्‍ट मैनेजर के तौर पर कार्यरत थे. लेकिन, 31 साल की उम्र में उनकी जिंदगी अचानक ही उस समय बदल गई जब उनका गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया.

ब्रेकअप के बाद उन्‍होंने अपना घर बेचा और कुछ अलग करने की जिद ठान ली. कोरी ने बताया कि उसी समय उनकी बहन की शादी कैलिफोर्निया में होने वाली थी. ऐसे में उन्‍होंने साइकिल से ही बहन की शादी में जाना तय किया. कोरी ने कहा कि सबसे पहले उन्‍होंने साइकिल ट्रिप की कैलकुलेशन की. उनका अनुमान था कि इस ट्रिप में 19 दिन लगेंगे और वह हर दिन 130 से 160 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे.

इसी दौरान उन्‍होंने एक दिन में करीब 220 किलोमीटर साइकिल चलाई. कई शहरों से गुजरते हुए कोरी अपनी बहन की शादी के लिए पहुंच गए.

साइकिलिंग के अनुभव ने बदली जिंदगी

कोरी ने कहा कि साइकिलिंग के इस अनुभव ने उनको बदलकर रख दिया. इसके बाद वह अंटार्कटिका गए. फिर वह आइसलैंड और साउथ ईस्‍ट एशिया भी गए, जहां वह दो साल तक रहे.

कोरी ने बताया कि पिछले दो दशकों के दौरान वह 55 देश घूम चुके हैं. वह अपनी यात्राओं को लेकर कई किताबें भी लिख चुके हैं, इनमें 'The Buddha and the Bee: Biking Through America’s Forgotten Roadways on a Journey of Discovery' को नॉन फिक्‍शन कैटगरी में साल 2022 में 'बेस्‍ट इंडी बुक अवार्ड' के तौर पर नवाजा गया.