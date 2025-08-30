जम्मू बाढ़ के बीच शख्स ने कंधे पर उठाकर बचाया बछड़ा, वीडियो वायरल

जम्मू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स बाढ़ जैसे हालात में अपने कंधे पर एक बछड़े को उठाकर सुरक्षित जगह ले जाता दिख रहा है. आपको बता दें कि पिछले हफ्ते हुई भारी बारिश ने जम्मू संभाग में काफी नुकसान किया है. कई जगह बादल फटे हैं. अचानक आई बाढ़ से नदियां उफान पर हैं. भूस्खलन और सड़कों-पुलों को काफी नुकसान पहुंचा है. निचले इलाके पानी में डूबे हुए हैं.



सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

जम्मू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति बाढ़ जैसे हालात के बीच एक बछड़े को कंधे पर उठाए हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं टूटी सड़कें और घूमता मलबा उफनते पानी का दबाव. जबकि एक व्यक्ति बछड़े को प्लास्टिक की चादर से सावधानीपूर्वक ढक रहा है और लगातार बारिश का सामना करते हुए उसे सुरक्षित रख रहा है.





बादल फटने से आई तबाही

नरिंदर सिंह ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "गौ माता की सेवा का मिलेगा आशीर्वाद. बाढ़ के हालात में गौ माता को सुरक्षित रखते हुए गौ मां के सेवक. पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश ने जम्मू संभाग में भारी तबाही मचाई है, जिससे बादल फटने, अचानक बाढ़ आने , नदियों में उफान, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और पुलों तथा सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है. निचले इलाके जलमग्न बने हुए हैं, जिससे निवासियों को विषम परिस्थितियों से निपटने में कठिनाई हो रही है.



वीडियो पर लोग जमकर कर रहे कमेंट

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया है, जिसमें व्यक्ति की बहादुरी और करुणा की प्रशंसा की जा रही है. वीडियो में, व्यक्ति बछड़े को अपने कंधे पर उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है ताकि उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति के कारण यह क्षेत्र असुरक्षित हो गया है. इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. इंस्टाग्राम यूज़र्स इस वीडियो से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने उस व्यक्ति के साहस और करुणा की सराहना की. कई लोगों ने बछड़े की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले उसे "सच्चा हीरो" कहा. एक यूजर, लवली सुमन ने लिखा- "मेरा विश्वास करो, वह वास्तव में एक रत्न है." एक दूसरे यूजर कुल्लुवी ने लिखा-अच्छे दिल वाले पुरुष. एक अन्य यूजर ने पुछा- सच्चू शर्मा ने टिप्पणी की, "इस आदमी के लिए बहुत सम्मान".

