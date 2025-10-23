scorecardresearch
 

Feedback

काम है एक साल के बच्चे को पढ़ाना, सैलरी मिलेगी 2 करोड़ रुपये से ज्यादा

इन दिनों एक ट्यूशन का विज्ञापन चर्चा का विषय बना हुआ है. क्योंकि एक फैमिली ने अपने एक साल के बच्चे को ट्यूशन देने के एवज में 2 करोड़ से ज्यादा की सैलरी देने की पेशकश की है. जानते हैं ये माता-पिता एक साल के बच्चे के लिए क्यों ऐसे ट्यूटर खोज रहे हैं, जिन्हें इतने भारी-भरकम वेतन पर रखा जाएगा.

Advertisement
X
एक साल के बच्चे को पढ़ाने के मिलेंगे के 2 करोड़ रुपये सालाना (Photo - AI Generated)
एक साल के बच्चे को पढ़ाने के मिलेंगे के 2 करोड़ रुपये सालाना (Photo - AI Generated)

एक साल के बच्चे को पढ़ाने और तौर-तरीका सिखाने के एवज में दो 180000 पाउंड यानी करीब 2 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की सैलरी की पेशकश एक ट्यूटर के लिए की गई है. इंग्लैंड के एक रईस मां-पिता ने अपने बच्चे के ट्यूटर के लिए इतनी ज्यादा सैलरी का विज्ञापन निकाला है. 

द सन की रिपोर्ट के अनुसार, एक मां ने मम्सनेट पर पर्सनल ट्यूटर के जॉब का एक विज्ञापन शेयर करते हुए इसकी शर्त और सैलरी की पेशकश से जुड़ी बातें शेयर की. मम्सनेट योग्य लोगों के साथ टीचिंग से जुड़ी नौकरियों पर फोकस एक प्लेटफॉर्म है.  

एक साल के बच्चे के ट्यूटर के लिए 2 करोड़ रुपये सैलरी
इस विज्ञापन में एक ऐसी नौकरी को लेकर जानकारी दी गई थी, जिसमें एक साल के बच्चे के लिए निजी शिक्षक की जरूरत एक परिवार को थी. उस ट्यूटर का वार्षिक वेतन £180,000 था. इस विज्ञापन को शेयर करने वाली महिला  टीचर की योग्यता की शर्तों और मिलने वाली सुविधाओं को देखर दंग रह गई. 

सम्बंधित ख़बरें

Donkey
खाने के लिए नहीं... लाखों गधों का इस चीज में इस्तेमाल कर रहा चीन! 
एक कैब में काम न करने वाले एसओएस बटन को दिखाने वाले वीडियो ने यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. (Photo: Instagram/ @tigerkoul)
VIDEO: कभी कैब का इमरजेंसी बटन चेक किया है? जब शख्स ने दबाया तो सामने आई हकीकत... 
Chinese man gold straw
चाय पीने के लिए खरीदी 12 लाख की गोल्ड स्ट्रॉ, गुम हुई तो... 
बिकिनी पहनकर गंगा स्नान करते हुए महिला का वीडियो वायरल हो रहा है.
गंगा में बिकिनी पहनकर नहाने लगी विदेशी महिला! वायरल वीडियो पर हुआ बवाल 
दक्षिण कोरिया में एक महिला ने कॉकरोच को जलाने की कोशिश करते समय गलती से अपने अपार्टमेंट में आग लगा दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई. ( Photo: AI Generated)
कॉकरोच जलाने की कोशिश कर रही महिला से गलती से बिल्डिंग में लगी आग, पड़ोसी की मौत 

मम्सनेट पर नौकरी के बारे में बताते हुए महिला ने लिखा कि मम्सनेट ने एक 'ड्रीम जॉब' के साथ एक लिंक पोस्ट किया था. इसलिए मैंने उस पर क्लिक किया और जब मैंने अविश्वसनीय वेतन देखा तो मैंने आगे पढ़ा.

Advertisement

यह किसी फिल्म की तरह है, जिसमें बच्चों को तैयार किया जाता है और उन्हें एक निश्चित डिजाइन में ढाला जाता है. क्यों न बच्चों को बच्चा ही रहने दिया जाए और उन्हें सहयोग और अवसर दिए जाएं और  उन्हें अपना रास्ता स्वयं चुनने दिया जाए.

बच्चे को इंग्लिश जेंटलमैन बनाना चाहते हैं माता-पिता
यह नौकरी का विज्ञापन उत्तरी लंदन के एक परिवार के लिए था, जो अपने एक वर्षीय बेटे को 'इंग्लिश जेंटलमैन' बनाने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में था. उसमें लिखा था कि इस भूमिका के लिए काफी पढ़े लिखे शख्स की जरूरत है. इसलिए नैनी और आयाओं पर विचार नहीं किया जाएगा.

विज्ञापन में लिखा है कि भूमिका इस बात पर केंद्रित है कि बच्चे को किसी भी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के हावी होने से पहले ब्रिटिश संस्कृति, मूल्यों और सूक्ष्मताओं से परिचित कराया जाए.

इसका उद्देश्य एक वर्ष के बच्चे की जन्मजात जिज्ञासा और आत्मसात करने की क्षमता का इस्तेमाल करना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि जो भी उसे सिखाया जाए वह हाई क्वालिटी का हो.

बच्चे की फैंमिली है मल्टी लिंग्वल 
विज्ञापन में 'छात्र' (एक साल का बच्चा) के बारे में बताया गया  कि वह एक बहुभाषी परिवार से है और वे अब उसे शिक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके बड़े भाई के लिए बहुत लंबा इंतजार किया.

Advertisement

पोस्ट में आगे कहा गया है कि इस बच्चे के बड़े भाई के साथ 5 वर्ष की आयु में शुरुआत करने के बाद, उन्हें लगा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब भी बहुत देर हो चुकी है, इसलिए अब वे एक शिक्षक की तलाश कर रहे हैं.

इस स्तर पर लड़का इतना छोटा होता है कि उसमें कोई सांस्कृतिक पूर्वाग्रह विकसित नहीं होता, इसलिए उसे उन गतिविधियों और ज्ञान से परिचित कराने का यह सही समय है जो उसे दोहरी संस्कृतिवाद के मार्ग पर ले जाएंगे.

जॉब के लिए अप्लाई करने वालों की लिए जरूरी शर्तें
नौकरी के आवेदन करने वाले लोगों के लिए जरूरी योग्यताओं की एक लंबी सूची भी विज्ञापन में दी गई है. वे लिखते हैं कि उनका आदर्श शिक्षक वह होगा जो सुशिक्षित हो, जिसके पास व्यापक शब्दावली हो, तथा जो शब्दों को सही उच्चारण के साथ बोलता हो.

इसके साथ ही, वे उम्मीद करते हैं कि शिक्षक को दूसरी भाषा के साथ-साथ संगीत सिद्धांत की अच्छी समझ और 'विशेष रूप से ब्रिटिश अनुभवों' की समझ भी होगी. लॉर्ड्स, संग्रहालय, थिएटर , विंबलडन और ट्विकेनहैम की यात्रा के साथ-साथ पोलो और नौकायन की शिक्षा भी अपेक्षित होगी.

दो करोड़ से ज्यादा सैलरी के साथ मिलेगी ये सुविधाएं
यह सब इस उम्मीद में किया जाता है कि बच्चे को ईटन, सेंट पॉल्स, वेस्टमिंस्टर या हैरो जैसे प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला मिल जाएगा.  नौकरी के विज्ञापन में 180,000 पाउंड का भारी वेतन, साल में चार सप्ताह की छुट्टी और भ्रमण के लिए एक कार और ड्राइवर की सुविधा देने की बात कही गई है.

Advertisement

जब इस नौकरी के विज्ञापन को शेयर किया गया तो लोग दंग रह गए. कई लोगों ने कहा कि यह उस बच्चे और जिसे भी यह नौकरी मिली होगी,  उनके लिए एक दुःस्वप्न था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement