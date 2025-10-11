'मेरा भाई भी लोको पायलट है...', अब बिना टिकट ट्रेन में चढ़ी महिला ने TT को दिखाई धौंस

अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक सरकारी टीचर बिना टिकट ट्रेन से यात्रा कर रही थी. जब टीटी ने उससे टिकट मांगा थो वो उल्टा धौंस दिखाने लगी. ठीक ऐसा ही एक और वीडियो सोशल वीडियो पर वायरल हो रहा है. इसमें एक महिला टिकट मांगने पर बताती है कि मेरे भाई लोको पायलट है और ऐसी ही ट्रेन लेकर चलता है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @trainwalebhaiya नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसके साथ एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखकर पूरे वाकये की जानकारी दी गई है. पोस्ट में लिखा है - मेरा भाई लोको पायलट है, इसलिए मैं बिना टिकट के फर्स्ट एसी में सफ़र करूंगी...कल एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका थी, आज एक लोको पायलट की बहन है. लगता है सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार वाले भारतीय रेलवे को अपनी निजी संपत्ति समझते हैं.
टीटी को महिला ने दिखाई लोको पायलट भाई की धौंस
पहले तो बिना टिकट सफर करना, पकड़े जाने पर टीटीई से बहस करना और फिर दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर खुद को पीड़ित दिखाना आम बात हो गई है. अपनी दौलत दिखाने के लिए उसने स्टारबक्स का मोबाइल कवर रखा है, लेकिन सिर्फ 10 रुपये का टिकट खरीदने के लिए भी वह बहुत गरीब है.
इस वीडियो में एक महिला दिखाई दे रही है. जिससे वीडियो बना रहा कथित टीटी टिकट मांगता है. इस महिला बोलती है - नहीं मेरे पास टिकट नहीं है. आप मेरी फोटो खींच रहे हैं क्या. आप फोटो कैसे ले रहे हैं. जब टीटी पूछता है कि आप बिना टिकट फर्स्ट एसी में चढ़े कैसे तो महिला बोलती है - मेरा पूरा खानदान रेलवे में है. मेरा भाई भी लोको पायलट है और ऐसा ही ट्रेन लेकर चलता है.
महिला ने भी टीटी को वीडियो बनाने की दी धमकी
फिर महिला कहने लगती है आप वीडियो बना रहे हैं न. मैं भी वीडियो बनाऊंगी. आप अपना नेम प्लेट दिखाईए. फिर महिला भी वीडियो बनाने लगती हैं और बोलती हैं कि ये टीटी मुझे ट्रेन में वॉशरूम का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं. महिला बोलती है मेरे पास टिकट नहीं है तो क्या मुझे ट्रेन में नहीं चढ़ने दोगे. हां, मैंने बिना टिकट लिए ट्रेन का वॉशरूम यूज किया है, जिसे जो करना है कर लेना.
फर्स्ट एसी में बिना टिकट कर रही थी सफर
इसके बाद महिला और उसके साथ एक और लड़की दूसरे टीटी को बोलने लगती है कि हमलोग दूसरे साइड से जेनरल डिब्बे की तरफ चले जाएंगे. सिर्फ वॉशरूम यूज करने फर्स्ट एसी में आए थे. इसके बाद फिर से महिला टिकट मांग रहे टीटी को धौंस दिखाती हैं और कहती है कि आप सिर्फ अपना नाम बता दो.
इसके बाद जब टीटी अपना पूरा नाम बताता है तो महिला उसके जाति को लेकर उनपर टिप्पणी करने लग जाती है. इस पर टीटी भड़क जाता है और कहता है आप टिकट दिखाइए, यहां जात-पात मत करिए. वह कहता है टिकट दिखाईये यहां जातिवाद मत करिए. इस पर महिला कहती है तुम्हें बात करने की तमीज नहीं हैं. चिल्लाकर बात मत करो. मुझे भी चिल्लाना आता है. तुम चुप रहो.
लोग दे रहे ऐसे रिएक्शंस
इस बिना टिकट यात्रा कर रही महिला के इस एटिट्यूड और टीटी के साथ तू-तू मैं-मैं वाली वीडियो पर कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा कि इनका भाई मुफ्त में ट्रेन लेके चलता है रेलवे से कोई पैसा नहीं लेता है. इसलिए इन्हें ट्रेन में सफर करने देना चाहिए.
दूसरे यूजर ने लिखा है कि मेरा भाई एयरफोर्स में पायलट है तो मुझे फाइटर जेट से दिल्ली, पुणे, कोलकाता, पटना घुमा ही सकता है.इसी तरह एक और शख्स ने लिखा कि मेरे पिता भी प्लेन उड़ाते हैं, मुझे भी अधिकार है कि मैं भी मुफ्त हवाई यात्रा करूं.
नोट - यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. aajtak.in इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.