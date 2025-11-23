ऐसा म्यूजियम जहां लगती है मुर्दों की प्रदर्शनी... यहां एक मां को दिखा अपने बेटे का शव

अमेरिका में एक ऐसा म्यूजियम है, जहां इंसानों के डेड बॉडीज की प्रदर्शनी लगाई जाती है. शवों को सालों तक संरक्षित करके रखा जाता है और प्रदर्शनी में शरीर के अलग-अलग अंगों को डिस्प्ले किया जाता है. इस म्यूजियम में मुर्दों की प्रदर्शनी देखने जब एक महिला पहुंची तो उसे वहां अपने बेटे का भी शव डिस्प्ले में सजा मिला.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला किम एरिक के बेटे क्रिस ने कुछ साल पहले आत्महत्या कर ली थी. अब महिला को यकीन है कि उसके बेटे का अवशेष लास वेगास के एक लाइव बॉडीज संग्रहालय में प्रदर्शित हो रहा है.

लास वेगास के एक म्यूजियम में दिखा बेटे का शव

54 साल की किम एरिक लास वेगास में रियल बॉडीज प्रदर्शनी में थीं, जब उन्हें एक शव मिला. जिसे वो अपने बेटे का मानती हैं. वह यह देखकर दंग रह गईं कि उनके बेटे की खाल निकाल ली गई थी और उसे काट दिया गया था, ताकि लोग उसके शरीर के अंदरूनी अंगों को भी देख सकें.

इस अनोखे म्यूजियम ने महिला के दावे को किया खारिज

हालांकि, संग्रहालय इस बात से इनकार करता है कि यह शव उनके बेटे का है. पुलिस ने जोर देकर कहा है कि उन्होंने किम के बेटे क्रिस की मौत की जांच की है और उन्हें पूरा विश्वास है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है. हालांकि, किम को यकीन है कि उसकी मौत और कथित तौर पर संग्रहालय में उसके शव के अवशेष होने के पीछे कुछ और भी गहरा रहस्य जरूर है.

टेक्सास की मूल निवासी किम ने पहली बार शव देखने के बाद द सन को बताया कि मुझे पता था कि यह वही है. इसे देखना अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक था. मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि इसने मुझे और मेरे परिवार को किस तरह अंदर तक हिला दिया.उन्होंने आगे कहा कि मैं दरअसल अपने बेटे की चमड़ी उधेड़ी हुई, क्षत-विक्षत लाश की तस्वीरें देख रही थी. यह दिल दहला देने वाला था.

लास वेगास में हैं रियल बॉडीज म्यूजियम

किम के दावे के अनुसार उन्हें जिस म्यूजियम में जाकर अपने बेटे के शव का डिस्प्ले में लगा दिखाई दिया, वो लास वेगास में स्थित रियल बॉडीज प्रदर्शनी है. यहां असली मानव शरीरों को पूरी तरह से संरक्षित करके दिखाया जाता है, ताकि लोग देख सकें कि उनके अंदर क्या है.

म्यूजियम में चीन से लाए जाते हैं शव

अब किम शव का डीएनए परीक्षण करवाने की गुहार लगा रही हैं ताकि पता चल सके कि क्या यह वास्तव में उनका बेटा है.उन्होंने क्यूरेटर से अवशेष उन्हें देने की अपील की है. प्रदर्शनी के अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा है कि शव चीन से आए थे और शवों की पहचान का कोई स्पष्ट तरीका नहीं है.

2004 से लग रही है ऐसी प्रदर्शनी

रियल बॉडीज़ की मालिक इमेजिन एक्जिबिशन्स, इंक. ने एक बयान जारी कर इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि हम परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन इन आरोपों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है. जिस नमूने का जिक्र किया गया है, वह 2004 से लास वेगास में लगातार प्रदर्शित हो रहा है और इन दावों में नामित व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है.

सभी नमूने नैतिक रूप से प्राप्त किए गए हैं और जैविक रूप से पहचान योग्य नहीं हैं. हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि सभी प्रदर्शन उच्चतम नैतिक और कानूनी मानकों पर खरे उतरें.

2012 में दादी के घर मृत मिला था क्रिस

किम ने बताया कि नवंबर 2012 में क्रिस अपनी दादी के घर पर मृत पाया गया, तो सब कुछ उलट-पुलट हो गया. अधिकारियों ने उसकी मौत की जांच की और किम को बताया कि दो दिल के दौरे पड़ने के बाद उसकी नींद में ही शांति से मौत हो गई.

क्रिस के पिता और किम के पूर्व पार्टनर ने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन किम जोर देकर कहती हैं कि अंतिम संस्कार की कोई योजना कभी नहीं बनाई गई थी. बाद में उन्हें एक छोटा सा हार दिया गया जिसके अंदर राख की एक शीशी थी, माना जाता है कि वह उनके प्यारे बेटे की है.

दोबारा महिला ने खुलवाया केस

किम संतुष्ट नहीं थी. इसलिए उसने पुलिस से केस फिर से खोलने की गुहार लगाई. कुछ हफ़्ते बाद, उसे उसकी मौत वाली जगह से उसके शरीर की तस्वीरें भेजी गईं, जो चोटों और ज़ख्मों से लथपथ थीं. किम ने याद करते हुए कहा कि तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली थीं. क्रिस की बांहों, छाती और पेट पर किसी चीज़ से बांधने के निशान थे.

किम ने क्रिस की मौत की आगे की जांच के लिए दबाव बनाना जारी रखा और एक विष विज्ञान रिपोर्ट में पाया गया कि उसके शरीर में साइनाइड की घातक मात्रा थी. यह जहर किम के लिए आखिरी जहर साबित हुआ और अब उसे यकीन हो गया है कि उसकी हत्या की गई है.

लड़के की मौत को आत्महत्या करार दिया गया

2014 में एक जूरी ने क्रिस की मौत की जांच शुरू की, लेकिन अंततः हत्या के सिद्धांत का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं मिला और आधिकारिक तौर पर उसकी मौत को आत्महत्या माना गया. लेकिन किम को यकीन है कि किसी ने उसके बेटे को उससे छीन लिया है और वह लगातार इस बात की पुष्टि के लिए दबाव बना रही है कि उसकी हत्या हुई थी.

फिर, उन्हें रियल बॉडीज प्रदर्शनी के बारे में पता चला और वहां प्रदर्शित शवों की तस्वीरों को देखकर, उन्हें यकीन हो गया है कि उनमें से एक शव उनके बेटे का है. फिर वो वहां पहुंची. उन्होंने बताया कि उनमें से एक शव की बनावट लगभग उस कुचली हुई खोपड़ी जैसी है जो शायद क्रिस के सिर में चोट लगने से हुई थी.

इसके अलावा, प्रदर्शनी में क्रिस के शरीर पर मौजूद पहचाने जाने वाले टैटू काट दिए गए थे.टैटू आमतौर पर शरीर पर तब तक बने रहते हैं जब तक उन्हें काटकर हटाया नहीं जाए. टैटू हटाने का एकमात्र तरीका उस त्वचा को हटाना है जिस पर उसे लगाया गया था.



