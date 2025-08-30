लेबर पेन में कराह रही पत्नी, पति ने किया डांस और ला दी मुस्कान, वायरल हुआ वीडियो

कहा जाता है कि लेबर पेन का दर्द हड्डी टूटने से भी कहीं ज्यादा होता है. महिलाएं इस असहनीय दर्द को सह लेती हैं, लेकिन अगर डिलीवरी के वक्त सच्चा हमसफर साथ हो और दर्द के बीच मुस्कान ला दे, तो वह पल हमेशा के लिए खास बन जाता है.

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक पति अपनी पत्नी को डिलीवरी के दौरान होने वाले दर्द से ध्यान हटाने के लिए अस्पताल के कमरे में तरह-तरह के डांस मूव्स करता दिखाई देता है. यह नजारा देख लोग भावुक हो रहे हैं और पति की इस कोशिश को असली प्यार बता रहे हैं.

यह वीडियो सबसे पहले राजेश राजन नाम के एक यूजर ने इंस्टाग्राम पर करीब एक साल पहले शेयर किया था. उस वक्त इसे ज्यादा लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन अब यह क्लिप दोबारा सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर छा गई है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पत्नी लेबर रूम के बेड पर लेटी है और पति उसके सामने मजेदार डांस कर रहा है.

कभी वह मजाकिया चेहरे बनाता है तो कभी अलग-अलग स्टेप्स दिखाकर पत्नी को हंसाने की कोशिश करता है. बीच-बीच में वह पत्नी को किस भी करता है और आखिरकार उसकी यह मेहनत रंग लाती है,पत्नी दर्द के बीच भी मुस्कुरा उठती है.

देखें वायरल वीडियो

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया था-लेबर रूम में मस्ती का वक्त, बिना टेंशन का मनोरंजन, यानी डिलीवरी जैसे कठिन समय में भी माहौल को हल्का बनाने की कोशिश.

सोशल मीडिया पर प्यार की बरसात

इस वीडियो पर नेटिजन्स ने जमकर प्यार लुटाया है. एक यूजर ने लिखा कि इस जोड़ी को नजर ना लगे.दूसरे ने कमेंट किया कि काश मुझे भी ऐसा पति मिले.एक और यूजर ने लिखा कि ये है असली मर्द.एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि लेबर पेन का दर्द पति झेल नहीं सकता, लेकिन इस तरह के छोटे-छोटे जेस्चर किसी भी मुश्किल पल को आसान बना देते हैं.

