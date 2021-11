MBBS डॉक्टर का गोबर खाते VIDEO वायरल, कहा- कम होता है रेडिएशन का असर

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक डॉक्टर गोबर खाते हुआ दिख रहा है. इस डॉक्टर का नाम मनोज मित्तल है. करनाल के रहने वाले एमबीबीएस डॉक्टर मनोज मित्तल पिछले कई सालों से गोमूत्र पीते और गोबर खाते हैं. आजतक से बात करते हुए डॉक्टर मनोज मित्तल ने गोबर खाने के कई तर्क दिए.

डॉक्टर मनोज मित्तल का तर्क है कि गो गोबर में प्रचुर मात्रा में विटामिन बी 12 होता है, जो हमें रेडिएशन से बचाता है. डॉक्टर मनोज का कहना है कि मोबाइल, एसी, फ्रिज और न जाने क्या-क्या रेडिएशन छोड़ते हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारी हो रही है लेकिन गो गोबर के सेवन से रेडिएशन का असर कम किया जा सकता है.

डॉक्टर मनोज मित्तल का कहना है कि यदि गर्भवती महिला डिलीवरी के समय गो गोबर का रस ले तो डिलीवरी नॉर्मल होने के चांस बढ़ जाते हैं. इतना ही नहीं गाय के गोबर से कई बीमारियों के ठीक होने का दावा डॉक्टर मनोज मित्तल कर रहे हैं. डॉक्टर मनोज मित्तल करनाल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और उनका अपना बड़ा हॉस्पिटल करनाल में है.

Shall we also Start spitting in food... Atleast he is doing it for his own.. and even in my home cow dung and gomutra is considered sacred. On auspicious days it's used. Even during Diwali lasst week it used to plaster the aangan. No shame , I am not a woke or neo leftist yet