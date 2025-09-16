बाइक से खींचा गया लोअर, फिर भी नहीं फटा, वीडियो को मिले 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज

कपड़ों की दुनिया में ग्राहक को लुभाने के लिए दुकानदार अलग-अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन जोधपुर की एक दुकान ने अपने लोअर की मजबूती दिखाने के लिए ऐसा देसी स्टंट किया कि सोशल मीडिया पर तहलका मच गया.

सैम्सन नाम की दुकान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें लोअर को दो बाइकों के बीच कसकर बांधा गया. दोनों बाइकर्स ने फुल स्पीड में अपनी गाड़ियां दौड़ाईं, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला रहा.लोअर जरा भी नहीं फटा. बीच में खड़े दुकानदार बार-बार उन्हें और जोर लगाने के लिए कह रहे थे.

कपड़े बेचने के लिए आमतौर पर दुकानदार फैब्रिक की क्वालिटी या डिजाइन दिखाते हैं. सैमसन नाम की दुकान ने कुछ ऐसा किया, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी. उनका मकसद था साफ था कि ये साबित करना कि उनकी दुकान का लोअर फटने वाला नहीं है.

देखें वायरल वीडियो

वीडियो में यह भी बताया गया कि यह लोअर अलग-अलग रंग और साइज (S से लेकर XXL) में उपलब्ध है. कैप्शन में लिखा था -कभी न फटने वाला लोअर.

ये लोअर अंबुजा सीमेंट से बना है क्या?

वीडियो आते ही इंटरनेट पर वायरल हो गया. अब तक इसे 1.7 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और हजारों लोगों ने शेयर किया है.यूजर्स के कमेंट्स ने पूरे वीडियो को और मजेदार बना दिया. एक ने लिखा कि अंबुजा सीमेंट से बना है क्या?दूसरे ने कहा कहा कि 103 साल पहले खरीदा था, अभी तक चल रहा है. किसी ने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला लोअर बताया. वहीं एक यूज़र ने मजाक में लिखा कि ये मत खरीदना भाई, वरना घर वाले नया लोअर दिलाने से मना कर देंगे. कुछ लोगों ने तो इसे अब तक की बेस्ट मार्केटिंग बता दिया,

