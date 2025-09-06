scorecardresearch
 

Feedback

भाई की शादी या नौकरी दोनों में से एक चुनों, एंप्लॉयी ने चुना परिवार, पोस्ट वायरल

एक रेडिट यूजर ने पोस्ट में बताया कि उसने चार साल तक कंपनी के लिए ओवरटाइम, ट्रेनिंग और कम सैलरी पर काम किया. लेकिन जब भाई की शादी में जाने की बारी आई, तो कंपनी ने कहा – या तो शादी में जाओ या नौकरी छोड़ दो.

Advertisement
X
4 साल की मेहनत... ओवरटाइम, ट्रेनिंग, कम सैलरी पर काम करने के बाद भी एक महिला को भाई की शादी में जाने के लिए छुट्टी नहीं मिली. ( Photo: Rediit/@ (@Chuckythedolll),AI Generated)
4 साल की मेहनत... ओवरटाइम, ट्रेनिंग, कम सैलरी पर काम करने के बाद भी एक महिला को भाई की शादी में जाने के लिए छुट्टी नहीं मिली. ( Photo: Rediit/@ (@Chuckythedolll),AI Generated)

एक भारतीय कर्मचारी ने रेडिट पर बताया कि कैसे उसकी कंपनी ने उसे अमेरिका में अपने भाई की शादी में शामिल होने या इस्तीफा देने के बीच किसी एक को चुनने को कहा. भारतीय कर्मचारी ने रेडिट चौंकाने एक पोस्ट शेयर किया है.  जिसमें उसने बताया कि उनकी कंपनी ने साफ कह दिया या तो अमेरिका जाओ भाई की शादी में… या नौकरी छोड़ दो.

चार साल तक कंपनी के लिए ओवरटाइम किया, नए लोगों को ट्रेन किया और मुश्किल वक्त में कम सैलरी पर भी काम करती रहीं. फिर भी जब परिवार का सबसे बड़ा दिन आया, तो कंपनी ने सहानुभूति दिखाने से इनकार कर दिया. ये कहानी अब ऑनलाइन चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई है - क्या काम ज़िंदगी से बड़ा हो सकता है?

महिला का पोस्ट हो रहा वायरल
महिला ने इसको लेकर रेडिट पर एक पोस्ट किया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, क्या मैं गलत हूं? भाई की शादी और नौकरी के बीच चुनाव… और मेरा फैसला. नमस्ते दोस्तों, मुझे आपकी राय चाहिए. मैं पिछले 4 सालों से अपनी कंपनी में काम कर रहा/रही हूं.  इस दौरान मैंने मेहनत से ज़्यादा काम किया, नए लोगों को ट्रेन किया और हमेशा कंपनी को प्राथमिकता दी. लेकिन हाल ही में मेरे असली भाई की शादी तय हुई. एक जिंदगी में एक बार आने वाला मौका. मैंने कंपनी को 3 हफ़्ते पहले ही बता दिया था कि मुझे अमेरिका जाने के लिए 15 दिन की छुट्टी चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

Daria i Noor diamond
कोहिनूर की बहन दरिया-ए-नूर... क्या है इस बेशकीमती हीरे का रहस्य, किस तिजोरी में है बंद?  
german-teacher-on-sick-leave-for-16-years-earned-salary-worth-11-crore
16 साल की छुट्टी, करोड़ों की सैलरी… जर्मनी की टीचर का मामला बना सुर्खियों में 
एक 80 वर्षीय जापानी महिला को सोशल मीडिया पर खुद को अंतरिक्ष यात्री बताने वाले व्यक्ति ने प्रेम संबंध का झांसा देकर करीब 6 लाख रुपये ठग लिए. ( Photo: AI Generated)
'मैं अंतरिक्ष में फंसा हूं, मुझे ऑक्सीजन चाहिए!', 80 साल की महिला से ‘अंतरिक्ष यात्री’ ने ठगे 6 लाख 
Australia bank employee job loss, AI chatbot replaces worker
महिला ने जिस AI चैटबॉट को ट्रेन किया, उसी ने छीन ली उसकी नौकरी! 
इंडिगो की केबिन क्रू गुंजन बर्मन का ईमानदार वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया है. वीडियो में उन्होंने अपनी नौकरी की असली चुनौतियां शेयर की हैं. ( Photo: Instagram/ barman_11)
एयरहोस्टेस ने बताया - जॉब के दौरान उनके साथ क्या-क्या होता है, क्रू मेंबर का दर्द वायरल, वीडियो 
Advertisement

.

कंपनी के बुरे समय में भी दिया साथ
महिला ने आगे बताया कि कंपनी से यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि या तो शादी छोड़ो या फिर इस्तीफ दो. मैंने छुट्टी कम करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया. सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि मैंने 4 साल तक उनकी हर जरूरत पर समझौता किया. जब कंपनी मुश्किल में थी, तब कम सैलरी पर भी काम किया. दो लोग नौकरी छोड़कर चले गए, तब उनका सारा काम बिना किसी अतिरिक्त वेतन के संभाला. इसके बावजूद, मुझसे जरा-सी भी संवेदना नहीं दिखाई गई.

दिलचस्प बात यह है कि कंपनी के लगभग सभी लोग, यहां तक कि मेरे पुराने बॉस भी (जिन्हें मैं पहले रिपोर्ट करता/करती था/थी), मानते हैं कि कंपनी का रवैया गलत था और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. आखिरकार मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया, भले ही मेरे पास कोई नई ऑफर नहीं है. शुक्र है कि मुझ पर कोई भारी आर्थिक बोझ (जैसे किराया या खाने-पीने का खर्च) नहीं है. लेकिन मन में सवाल है—क्या मैंने सही किया? क्या परिवार को चुनकर और उस कंपनी से अलग होकर, जिसने जरूरत के समय मेरा साथ नहीं दिया, मैंने सही फैसला लिया?

Advertisement

सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रहा वायरल
यह पोस्ट रेडिट पर बहुत वायरल हुई. लोगों ने कर्मचारी के साथ सहानुभूति जताई और कंपनी के सख्त रवैये की आलोचना की. एक यूजर ने लिखा – मेरे गुरु हमेशा कहते थे कि पहले अपनी निजी जिंदगी को प्राथमिकता दो, नौकरी को उसके हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, उल्टा नहीं. दूसरे यूजर ने लिखा – मैंने पूरा पोस्ट नहीं पढ़ा, सिर्फ टाइटल ही काफी है. आपने बिलकुल सही फ़ैसला लिया है. एक और यूजर ने कहा –इससे एक बड़ा सबक मिलता है – अगर आप एक बार आसानी से समझौता कर लोगे, तो कंपनी हमेशा आपको कमजोर समझेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement