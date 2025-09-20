scorecardresearch
 

Video Viral: भंडारे में JCB से चलाई गई दाल, लोगों ने कहा – अच्छा है मैं अंधा हूं

दाल को बनाने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. लोग इस तरह के खाने पर काफी सवाल उठा रहे हैं. 

भंडारे का एक चौंकाने वाला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जेसीबी मशीन से दाल हिलाते और रोटियां ट्रकों में भरते हुए दिखाया गया. ( Photo: Instagram/ mr_neeraj_8457_)
इंटरनेट पर हमेशा कुछ-न-कुछ वायरल होता रहता है. अभी हाल में  एक अजीब वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए और काफी परेशान भी हुए. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो जेसीबी मशीन का इस्तेमाल निर्माण स्थल पर होता है, उस मशीन की मदद से भंडारे का खाना चलाया जा रहा है. इस वीडियो तो इंस्टाग्राम यूज़र नीरजाद नीरजाद ने शेयर किया है, जिसमें बड़ी मशीन को दाल के बर्तन को चलाते हुए दिखाया गया है. जेसीबी से खाना मिलाते देख लोग काफी परेशान हो रहे हैं और स्वास्थ्य को लेकर काफी सवाल उठा रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर काफी चिंता जता रहे हैं और काफी मीम्स बना रहे हैं. किसी ने जेसीबी को "मास्टर शेफ" कहा तो किसी ने इसे "जुगाड़ की हद" बता दिया. लेकिन कई लोगों ने इसकी सफाई और सुरक्षा पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि मिट्टी खोदने वाली मशीन का खाने में इस्तेमाल करना बेहद गंदा और नुकसानदायक है. एक यूजर ने लिखा- जानवर मवेशियों का चारा बनाते हैं. एक दूसरे यूजर ने लिखा-ये सब क्या देख रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं.

अब दाल में दलदल का स्वाद आएगा
कमेंट्स में लोगों ने लिखा –अब दाल में दलदल का स्वाद आएगा.  ये बेहद घिनौना है. इसके बाद इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो डाला गया, जिसमें जेसीबी से दाल हिलाते और रोटियां बड़े ट्रकों में भरते हुए दिखाया गया.

अमन राज नाम के यूजर ने लिखा- भारतीय होने पर शर्म आती है. बिना क़ानून के कोई भी इस देश में नहीं रहना चाहता. 

