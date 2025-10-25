ऐसा रेस्टोरेंट जहां पैसे देकर वेटर बनने आते हैं लोग... ट्रेंड में है ये अजीबोगरीब शौक

जापान में एक ऐसा रेस्टोरेंट हैं, जहां लोग पैसे देकर कुछ देर के लिए वेटर या वेट्रेस बनने आते हैं. वेटर बनकर वहां के स्टाफ को सर्विस देते हैं. जैसे की वो गेस्ट हो. लोगों का ये अजीबोगरीब ट्रेंड काफी ट्रेंड कर रहा है. अब सवाल उठता है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं. आखिर इसमें ऐसा क्या फन है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, कॉस्प्ले संस्कृति से प्रेरित पॉप-अप आउटलेट उन ग्राहकों से शुल्क लेता है जो अपनी मर्जी से वेटर या वेट्रेस बनने का नाटक करना चाहते हैं. उन्हें वेटर की पोशाक दी जाती है और वो वहां के स्टाफ को खाना परोसने की 'फंतासी' का आनंद लेते हैं.

2000 रुपये देकर वेटर या वेट्रेस बनने आते हैं लोग

जापान में एक अनोखा कैफे ग्राहकों से 4,000 येन (25 अमेरिकी डॉलर) का शुल्क ले रहा है, ताकि वे वेटर बनकर वहां के स्टाफ सदस्यों को ग्राहक तौर पर सेवा दें और एक वेटर या वेट्रेस जैसा अनुभव प्राप्त कर सकें.

जापान में वेटर या मेड कॉस्प्ले संस्कृति को समर्पित एक रचनात्मक टीम द्वारा शुरू किए गए विचित्र नए ट्रेंड ने पुरुष ग्राहकों का इस ओर बहुत ध्यान आकर्षित किया है. इस साल समूह ने एक पॉप-अप अवधारणा प्रस्तुत की जिसका नाम है "कैफ़े जहां आप वेटर बन सकते हैं".

Advertisement

90 मिनट तक वेटर बनकर कर सकते हैं काम

4,000 येन में ग्राहक 90 मिनट तक ऐसे अनुभव का आनंद ले सकते हैं. इस कन्सेप्ट ने लोगों का काफी ध्यान आकर्षित किया है. कैफे में आने के बाद गेस्ट अपनी मर्जी से वेटर या वेट्रेस की पोशाक का चयन कर उसे पहन लेते हैं.

परिसर में चेंजिंग रूम न होने के कारण, प्रतिभागी अपने कपड़ों के ऊपर वेटर या वेट्रेस की वर्दी पहन लेते हैं. कपड़े पहनने के बाद, वे चाय और केक परोसना शुरू कर देते हैं. ग्राहकों को आवंटित समय के भीतर कई तरह के वेटर पोशाकें बदलने की भी अनुमति होती है.

महिला स्टाफ बन जाती है धनी ग्राहक

कैफे में आए मेहमान वेटर बनकर जिस स्टाफ की सेवा करते हैं, उसे ओजो-सामा कहते हैं. वह एक महिला-सदृश पात्र होता है, जो आमतौर पर एक धनी, उच्च-वर्गीय परिवार से होने का नाटक करती हैं. वह वास्तविक ग्राहक नहीं होती हैं, बल्कि स्टाफ की एक सदस्य होती है जो यह भूमिका निभाती है.

यह व्यवस्था प्रतिभागियों को वास्तविक ग्राहकों से निपटने के तनाव के बिना वेटर होने की कल्पना में डूबने की अनुमति देती है. पैकेज में स्मारिका तस्वीरें भी शामिल हैं. इनमें उनकी वेटर या वेट्रेस की छवि को दर्शाया जाता है, जब वे "ग्राहकों" की सेवा करते हैं.

---- समाप्त ----