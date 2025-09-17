scorecardresearch
 

Feedback

भारतीय यात्री ने एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर देखी अनोखी ‘Human Watch’, 10 लाख लोगों ने देखा वीडियो

नीदरलैंड के मुख्य अंतरराष्ट्रीय केंद्र, एम्स्टर्डम हवाई अड्डे शिफोल पर एक भारतीय यात्री अनोखी 'मानव घड़ी' को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, और उसने एक वीडियो साझा कर बताया कि उसने जो देखा वह काफी हैरान करने वाला है. 

Advertisement
X
एम्स्टर्डम एयरपोर्ट शिफोल पर एक भारतीय यात्री ने अनोखी ‘मानव घड़ी’ का वीडियो शेयर किया, जिसमें हर मिनट सुइयां बनती और मिटती दिखती हैं. ( Photo: Instagram/ @skali85)
एम्स्टर्डम एयरपोर्ट शिफोल पर एक भारतीय यात्री ने अनोखी ‘मानव घड़ी’ का वीडियो शेयर किया, जिसमें हर मिनट सुइयां बनती और मिटती दिखती हैं. ( Photo: Instagram/ @skali85)

 

एम्स्टर्डम एयरपोर्ट शिफोल पर एक भारतीय यात्री ने कुछ ऐसा देखा कि वो दंग रह गया. उसने वीडियो शेयर किया, जिसमें एक बड़ी "मानव घड़ी" दिख रही थी. इस घड़ी में मशीन नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि एक आदमी हर मिनट सुइयां बनाता और मिटाता है. वीडियो शेयर करने वाले एसके अली ने कहा कि घड़ी इतनी असली लगती है जैसे सच में कोई अंदर बैठा हो और समय बदल रहा हो. दरअसल, यह डच कलाकार मार्टेन बास की बनाई आर्ट है, जिसका नाम है "रियल टाइम". इसमें 12 घंटे का वीडियो लूप चलता है, जिसमें अभिनेता टियागो सा दा कोस्टा घड़ी की सुइयां मिटाकर फिर से बनाते नजर आते हैं. यह अनोखी कला देखकर यात्री हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर भी इस पर खूब चर्चा हो रही है. लोग इसे बहुत क्रिएटिव बता रहे हैं, जबकि कुछ मजाक भी कर रहे हैं. 

Advertisement

10 लाख से ज्यादा बार देखा गया वीडियो 
एसके अली द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई इस क्लिप को अब तक दस लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. इस वीडियो को 33.3 हजार लोगों ने लाइक किया है. वीडियो में, अली कहते हैं, "मैं इस समय एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर खड़ा हूं और देखो मैंने अभी क्या देखा.  यह एक विशाल घड़ी है, जो एनिमेटेड लग रही है, जहां एक आदमी समय दिखाने के लिए घड़ी की सुइयों को बनाता और मिटाता है. देखो, यह कितना अद्भुत है." फिर उन्होंने उस आदमी को घड़ी पर 6:10 बनाते हुए और कुछ ही देर बाद उसे 6:11 में बदलते हुए दिखाया. 

सम्बंधित ख़बरें

वायरल हो रही महिला पैसेंज केटी ब्रूक्स सैन डिएगो में रहती हैं और वहां पास्ता बनाने की क्लास और वर्कशॉप चलाती हैं. ( Photo: Instagram/ buonapastaclub)
फ्लाइट का खाना नहीं पसंद आया तो यात्री ने बनाया ताजा पास्ता, वीडियो देख दंग रह गए लोग 
indian-traveller-video-human-watch-clock-amsterdam-airport-viral
एयरपोर्ट पर लगी घड़ी या आर्ट? हर मिनट सुइयां पेंट करता इंसान देख लोग हुए कंफ्यूज 
engineer-asked-10-percent-salary-hike-fired-company-bosses-lost-jobs
इंजीनियर ने मांगी 10% सैलरी बढ़ोतरी, नौकरी गई… बाद में बॉस भी गवां बैठे कुर्सी 
hyderabad-septic-tanker-crash-ngri-uppal-temple
हैदराबाद में बेकाबू टैंकर ने तोड़ी मंदिर की दीवार, CCTV फुटेज वायरल 
E Rickshaw Trends
तरक्की तो भई ई-रिक्शा ने की है... टिर्री जहां भी गई, वहां ही कब्जा कर लिया!  

वीडियो में दिखाया गया 12 घंटे का लूप 
अपने वीडियो के कैप्शन में अली ने लिखा कि एम्स्टर्डम एयरपोर्ट शिफोल पर लगी एक बड़ी पारदर्शी घड़ी यात्रियों को अपने अनोखे डिजाइन से चौंका देती है. इस घड़ी में मशीन की सुइयां नहीं हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे अंदर बैठा कोई आदमी हर मिनट सुइयां बनाता और मिटाता है, जिससे घड़ी बिल्कुल असली लगती है. इस "मानव घड़ी" को डच कलाकार मार्टेन बास ने बनाया है और इसका नाम है "रियल टाइम". इसमें अभिनेता टियागो सा दा कोस्टा का 12 घंटे का वीडियो लूप चलता है, जिसमें वह घड़ी की सुइयां मिटाकर दोबारा बनाते दिखाई देते हैं। इससे ऐसा आभास होता है कि सच में कोई व्यक्ति अंदर फंसा हुआ है और मिनट-मिनट पर समय बना रहा है. सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे देखकर अलग-अलग प्रतिक्रिया दी. कुछ ने इसे बेहद क्रिएटिव बताया, तो कुछ ने मजाकिया अंदाज़ में कमेंट भी किए. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement