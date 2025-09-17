भारतीय यात्री ने एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर देखी अनोखी ‘Human Watch’, 10 लाख लोगों ने देखा वीडियो

एम्स्टर्डम एयरपोर्ट शिफोल पर एक भारतीय यात्री ने कुछ ऐसा देखा कि वो दंग रह गया. उसने वीडियो शेयर किया, जिसमें एक बड़ी "मानव घड़ी" दिख रही थी. इस घड़ी में मशीन नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि एक आदमी हर मिनट सुइयां बनाता और मिटाता है. वीडियो शेयर करने वाले एसके अली ने कहा कि घड़ी इतनी असली लगती है जैसे सच में कोई अंदर बैठा हो और समय बदल रहा हो. दरअसल, यह डच कलाकार मार्टेन बास की बनाई आर्ट है, जिसका नाम है "रियल टाइम". इसमें 12 घंटे का वीडियो लूप चलता है, जिसमें अभिनेता टियागो सा दा कोस्टा घड़ी की सुइयां मिटाकर फिर से बनाते नजर आते हैं. यह अनोखी कला देखकर यात्री हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर भी इस पर खूब चर्चा हो रही है. लोग इसे बहुत क्रिएटिव बता रहे हैं, जबकि कुछ मजाक भी कर रहे हैं.

Advertisement

10 लाख से ज्यादा बार देखा गया वीडियो

एसके अली द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई इस क्लिप को अब तक दस लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. इस वीडियो को 33.3 हजार लोगों ने लाइक किया है. वीडियो में, अली कहते हैं, "मैं इस समय एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर खड़ा हूं और देखो मैंने अभी क्या देखा. यह एक विशाल घड़ी है, जो एनिमेटेड लग रही है, जहां एक आदमी समय दिखाने के लिए घड़ी की सुइयों को बनाता और मिटाता है. देखो, यह कितना अद्भुत है." फिर उन्होंने उस आदमी को घड़ी पर 6:10 बनाते हुए और कुछ ही देर बाद उसे 6:11 में बदलते हुए दिखाया.

वीडियो में दिखाया गया 12 घंटे का लूप

अपने वीडियो के कैप्शन में अली ने लिखा कि एम्स्टर्डम एयरपोर्ट शिफोल पर लगी एक बड़ी पारदर्शी घड़ी यात्रियों को अपने अनोखे डिजाइन से चौंका देती है. इस घड़ी में मशीन की सुइयां नहीं हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे अंदर बैठा कोई आदमी हर मिनट सुइयां बनाता और मिटाता है, जिससे घड़ी बिल्कुल असली लगती है. इस "मानव घड़ी" को डच कलाकार मार्टेन बास ने बनाया है और इसका नाम है "रियल टाइम". इसमें अभिनेता टियागो सा दा कोस्टा का 12 घंटे का वीडियो लूप चलता है, जिसमें वह घड़ी की सुइयां मिटाकर दोबारा बनाते दिखाई देते हैं। इससे ऐसा आभास होता है कि सच में कोई व्यक्ति अंदर फंसा हुआ है और मिनट-मिनट पर समय बना रहा है. सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे देखकर अलग-अलग प्रतिक्रिया दी. कुछ ने इसे बेहद क्रिएटिव बताया, तो कुछ ने मजाकिया अंदाज़ में कमेंट भी किए.

---- समाप्त ----