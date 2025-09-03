scorecardresearch
 

रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे भारतीय मूल के कपल, तभी शीशा तोड़कर घुसी SUV… अमेरिका का वीडियो वायरल

अकसर हादसे कहीं भी हो सकते हैं.कभी फुटपाथ पर चलते शख्स को बेकाबू गाड़ी कुचल देती है, तो कभी घर के गेट के अंदर अचानक कोई कार घुस जाती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल है, जिसने लोगों को दहला दिया है.

हादसे के वक्त बुजुर्ग अपने बेटे से फोन पर बात कर रहे थे (Photo: Screengrab/Fox4News)
कल्पना कीजिए आप एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं. दुनिया से बेखबर. आपको इस बात का अंदाजा ही ना हो अगले पल आपके साथ क्या होने जा रहा है. कुछ ही पल में रेस्टोरेंट की दीवार को तोड़ते हुए एक तेज रफ्तार SUV घुस जाती है. डिश, टेबल कुचलते हुए आगे बढ़ जाए. कहने को ये घटना एक डरावने सपने जैसी लगी, लेकिन ये हकीकत में हुआ है.

ऐसा ही कुछ हुआ भारतीय मूल के बुजुर्ग दंपति राज और कला अरिवलाहन के साथ. 30 अगस्त को मैरीलैंड के रहने वाले इस कपल की टेबल पर चैन से खाना चल रहा था, लेकिन अचानक एक SUV ने शीशे तोड़कर उनकी टेबल से टक्कर मारी. टेबल पलट गई और दोनों फर्श पर जा गिरे.

फॉक्स 4 न्यूज के मुताबिक, हादसे के वक्त वे अपने बेटे से फोन पर बात कर रहे थे. राज ने बताया कि गाड़ी अंदर घुसी और मैं गिर पड़ा, कला दूसरी तरफ धकेल दी गई. मैं फर्श पर सरकता चला गया. कला ने कहा कि एक पल को लगा मैंने राज को खो दिया, दिल दहल गया. गनीमत रही कि गाड़ी रुक गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. राज को कांच के बीच फंसने से छोटी-मोटी चोटें आईं, लेकिन जान बच गई.

देखें हादसे का वीडियो

 

पुलिस की जांच: मानवीय भूल का नतीजा

पुलिस के मुताबिक, ड्राइवर ने गलती से गाड़ी को रिवर्स की बजाय ड्राइव मोड में डाल दिया. ब्रेक छोड़ते ही SUV रेस्टोरेंट में घुस गई. अभी तक ड्राइवर पर कोई चार्ज नहीं, जांच जारी है.

इन्फ्लुएंसर जोड़ा भी शिकार
इसी तरह का हादसा ह्यूस्टन के एक रेस्टोरेंट में हुआ, जहां इन्फ्लुएंसर निना सैंटियागो और पैट्रिक ब्लैकवुड वीडियो शूट कर रहे थे. कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ जब SUV दीवार तोड़कर अंदर आई. हरिस काउंटी शेरिफ ऑफिस के अनुसार, ड्राइवर निजी इवेंट के लिए आई थी और गलती से गाड़ी को पार्क समझ बैठी, जिससे शीशे चकनाचूर हो गए.

