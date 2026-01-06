scorecardresearch
 
पटाया वॉकिंग स्ट्रीट पर भारतीय पर्यटक की चप्पल- जूतों से पिटाई, पैसे को लेकर हुआ था विवाद

थाईलैंड के मशहूर पर्यटन स्थल पटाया वॉकिंग स्ट्रीट पर एक भारतीय पर्यटक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि एक भारतीय व्यक्ति को ट्रांसजेंडर महिला सेक्स वर्कर के एक ग्रुप ने पीट दिया.

इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.(Photo: Instagram/ @RadioGenoa)

थाईलैंड के पटाया वॉकिंग स्ट्रीट पर 27 दिसंबर की सुबह एक भारतीय पर्यटक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है. स्थानीय मीडिया के अनुसार, कथित तौर पर सेक्स सर्विस कॉस्ट को लेकर हुए विवाद के बाद ट्रांसजेंडर महिला सेक्स वर्कर के एक ग्रूप ने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया. घायल भारतीय नागरिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि उनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. मामले की जांच जारी है.

सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल
इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 27 दिसंबर की सुबह करीब 5:30 बजे हुई. आरोप है कि भारतीय पर्यटक और एक ट्रांसजेंडर महिला के बीच सेक्स सर्विस के पैसे को लेकर विवाद हुआ था. इसी बात पर झगड़ा बढ़ गया और बाद में कई लोग इसमें शामिल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही सवांग बोरिबून धम्मस्तान फाउंडेशन के बचावकर्मी मौके पर पहुंचे.

वहां उन्होंने एक घायल विदेशी नागरिक को देखा, जिसकी पहचान बाद में 52 वर्षीय भारतीय नागरिक राज जासूजा के रूप में हुई. उनके चेहरे और सिर के पीछे गंभीर चोटें थीं. मौके पर प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें पट्टामकुन अस्पताल ले जाया गया.सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कई ट्रांसजेंडर महिलाएं उस व्यक्ति को घेरकर सड़क पर दौड़ाती हैं और चप्पलों और जूतों से मारती हैं. हालांकि, इंडिया टुडे ने इन वीडियो की पुष्टि नहीं की है.

भारतीय पर्यटक को आईं काफी चोट
थाई मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एक 19 वर्षीय स्थानीय युवक ने बताया कि झगड़े की शुरुआत गली के पास एक ट्रांसजेंडर महिला और भारतीय पर्यटक के बीच बहस से हुई थी. दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर हाथापाई शुरू हो गई. बाद में उस महिला ने अपने दोस्तों को बुला लिया, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई. वहां मौजूद लोगों का कहना है कि कई लोग हमले में शामिल हो गए और मदद पहुंचने से पहले ही भारतीय पर्यटक को काफी चोटें आ चुकी थीं. फिलहाल, यह मामला जांच के अधीन है और अधिकारियों ने अभी तक सभी तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. यह घटना इसलिए भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि पटाया वॉकिंग स्ट्रीट एक बेहद लोकप्रिय नाइटलाइफ और टूरिस्ट इलाका माना जाता है.

---- समाप्त ----
