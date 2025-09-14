'चुल्लू भर पानी में डूब...,' भारत-पाकिस्तान के मैच से पहले ओवैसी के ये दो भाषण हो रहे वायरल

एशिया कप के ग्रुप-ए मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे, लेकिन मैच से पहले ही बहिष्कार की मांग जोर पकड़ रही है. सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मौजूदा हालात में पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना कितना सही है.
कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी भारत-पाक मैच के बॉयकॉट की मुहिम छिड़ गई है. लोगों से अपील की जा रही है कि वे यह मैच न देखें और पाकिस्तान को किसी भी तरह का समर्थन न दें.
ओवैसी का भाषण वायरल
इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक भाषण वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने सरकार और बीसीसीआई दोनों को आड़े हाथों लिया. ओवैसी ने पूछा कि जब पहलगाम में हाल ही में आतंकी हमला हुआ और 26 भारतीयों की जान गई, तो ऐसे माहौल में पाकिस्तान से क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है? औवैसी ने ये वीडियो अपने X अकाउंट से रिपोस्ट किया है.
देखें वीडियो
'चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए'
ओवैसी ने कहा कि क्या 200 से 300 करोड़ रुपए की कमाई भारतीयों की जिंदगी से ज्यादा अहम है? उन्होंने यह भी तंज कसा कि देशभक्ति की दुहाई देने वालों को अब चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए.
हाल ही में संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच भी खूब वायरल हो रही है. लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए अपनी राय दे रहे हैं.ओवैसी ने संसद में कहा था कि अगर आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते, तो फिर पाकिस्तान से क्रिकेट मैच कैसे खेला जा सकता है? उन्होंने कहा था कि हिम्मत है तो पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों से जाकर कहो कि भारत-पाकिस्तान मैच देखो.
बीसीसीआई की सफाई
वहीं, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने आजतक से बातचीत में कहा कि टीम इंडिया को शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद है कि खिलाड़ी मैदान पर पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे.
उन्होंने साफ किया कि यह बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट है और भारत सरकार की नीति के अनुसार भारत इसमें हिस्सा ले रहा है. अगर यह द्विपक्षीय सीरीज़ होती तो भारत पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर सकता था, लेकिन इस प्रतियोगिता में मना करना संभव नहीं है.