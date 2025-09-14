scorecardresearch
 

Feedback

'चुल्लू भर पानी में डूब...,' भारत-पाकिस्तान के मैच से पहले ओवैसी के ये दो भाषण हो रहे वायरल

एशिया कप के ग्रुप-ए मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे, लेकिन मैच से पहले ही बहिष्कार की मांग तेज हो गई है. इसी बीच ओवैसी के दो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

Advertisement
X
सोशल मीडिया पर भी भारत-पाक मैच के बॉयकॉट की मुहिम छिड़ गई है (Photo: Getty/PTI)
सोशल मीडिया पर भी भारत-पाक मैच के बॉयकॉट की मुहिम छिड़ गई है (Photo: Getty/PTI)

एशिया कप के ग्रुप-ए मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे, लेकिन मैच से पहले ही बहिष्कार की मांग जोर पकड़ रही है. सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मौजूदा हालात में पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना कितना सही है.

कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी भारत-पाक मैच के बॉयकॉट की मुहिम छिड़ गई है. लोगों से अपील की जा रही है कि वे यह मैच न देखें और पाकिस्तान को किसी भी तरह का समर्थन न दें.

ओवैसी का भाषण वायरल

सम्बंधित ख़बरें

London protester buys onion bhaji at Indian stall amid anti-immigration march
बाहरी लोगों पर गुस्सा, मगर इंडियन फूड पर दिल हार गए प्रदर्शनकारी, वीडियो वायरल 
हाथी का बच्चा और केयरटेकर का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. ( Photo: ttxxystory)
केयरटेकर की गोद में बैठने की कोशिश कर रहा था हाथी का बच्चा, इंटरनेट पर वीडियो वायरल 
nyc-job-seeker-with-poster-on-street-after-1000-rejections-viral
न्यूयॉर्क में पोस्टर लेकर नौकरी मांगने पहुंचा ग्रैजुएट, रंग लाई मेहनत 
mystery-wedding-guest-identified-after-4-years-bride-discovers-truth
शादी में आया अजनबी कौन था? 4 साल बाद हुआ खुलासा 
Bibury village, most beautiful village in the world
ये है दुनिया का सबसे सुंदर गांव, जहां हर नजारा है पेंटिंग जैसा, देखें तस्वीरें 

इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक भाषण वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने सरकार और बीसीसीआई दोनों को आड़े हाथों लिया. ओवैसी ने पूछा कि जब पहलगाम में हाल ही में आतंकी हमला हुआ और 26 भारतीयों की जान गई, तो ऐसे माहौल में पाकिस्तान से क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है? औवैसी ने ये वीडियो अपने X अकाउंट से रिपोस्ट किया है.

देखें वीडियो

 

'चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए'

Advertisement

ओवैसी ने कहा कि क्या 200 से 300 करोड़ रुपए की कमाई भारतीयों की जिंदगी से ज्यादा अहम है? उन्होंने यह भी तंज कसा कि देशभक्ति की दुहाई देने वालों को अब चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए.

हाल ही में संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच भी खूब वायरल हो रही है. लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए अपनी राय दे रहे हैं.ओवैसी ने संसद में कहा था कि अगर आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते, तो फिर पाकिस्तान से क्रिकेट मैच कैसे खेला जा सकता है? उन्होंने कहा था कि हिम्मत है तो पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों से जाकर कहो कि भारत-पाकिस्तान मैच देखो.

 

 

बीसीसीआई की सफाई

वहीं, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने आजतक से बातचीत में कहा कि टीम इंडिया को शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद है कि खिलाड़ी मैदान पर पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे.

उन्होंने साफ किया कि यह बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट है और भारत सरकार की नीति के अनुसार भारत इसमें हिस्सा ले रहा है. अगर यह द्विपक्षीय सीरीज़ होती तो भारत पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर सकता था, लेकिन इस प्रतियोगिता में मना करना संभव नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement