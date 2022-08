चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका (IAS Ashok Khemka) देश के उन अधिकारियों में शुमार है, जिनका 30 साल के करियर में 50 से ज्‍यादा बाद ट्रांसफर हो चुका है. वह 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं. ब्‍यूरोक्रेट अशोक खेमका अब भ्रष्‍टाचार पर अपने एक ट्वीट को लेकर चर्चा में हैं. इस ट्वीट में उन्‍होंने भ्रष्‍ट अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है.

ट्वीट में IAS खेमका ने लिखा- 'भ्रष्ट अधिकारियों का सफाया होना चाहिए, ठीक 'गांजे' की तरह...क्‍योंकि इन भ्रष्‍ट अधिकारियों में यह क्षमता होती है कि वह गांजे की तरह बढ़ते हैं और ईमानदार लोगों का गला घोटते हैं.'

हरियाणा में अशोक खेमका से ज्‍यादा ट्रांसफर केवल IAS प्रदीप कसानी के हुए. अपने 35 साल के कार्यकाल में IAS कसानी का 71 बार ट्रांसफर हुआ.

Corrupt officers must be weeded out. Like weeds, they have the potency to outgrow and throttle the honest.

अशोक खेमका के ट्वीट को यूजर्स ने कहा, 'ख्‍याली पुलाव'

यूजर्स के भी IAS खेमका के ट्वीट पर रिएक्‍शन आने लगे. कई यूजर इस ट्वीट पर सहमत नजर आए. वहीं एक शख्‍स ने तो इसे 'ख्‍याली पुलाव' कह दिया. कुछ यूजर्स ने यह भी कह दिया कि आखिर यह सब करेगा कौन? कुछ यूजर्स ने यहां तक कह दिया कि उन्‍हें ऐसी उम्‍मीद नहीं दिखती.

एक यूजर ने लिखा- इससे तो कई ईमानदार लोग भी प्रभावित होंगे. क्‍योंकि 'गांजा' अब मुख्‍य फसल में भी घुस गया है. लोकतंत्र में यह मुख्‍य मुद्दा है. इसे आपसे बेहतर अच्‍छे तरीके से कोई र नहीं समझ सकता.

Yes, but in this process some honest will get hurt as it’s the way weed stuck to main crop… in democracy that becomes major issue and no one can understand better than you

एक यूजर ने तो आईएएस खेमका को सलाह दे डाली. इस शख्‍स ने ट्वीट में लिखा- आप तो एक आईएएस हैं. आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल क्‍यों नहीं करते? ताकि ED जैसी एंटी करप्‍शन एजेंसी रैंडम तौर पर IAS, IPS, IRS, IRES अधिकारियों की जांच करें और भ्रष्‍ट लोगों को सजा मिले.

You are an IAS why dont you approach SC with a plea to set up a high powered ED like anti Corruption agency which can audit random top officials like IAS IPS IRS IRES etc and from that pick some corrupt officers and prosecute them let the agency be autonomous

वहीं, एक और यूजर ने खेमका के समर्थन में लिखा, आप सही कह रहे हैं सर. लेकिन इन भ्रष्‍ट अधिकारियों को उनके राजनैतिक गुरुओं के द्वारा सपोर्ट मिलता है. ऐसे में पहले किसका खात्‍मा करना चाहिए?

वहीं एक अन्‍य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ऐसे (भ्रष्‍ट) चाहें अधिकारी हो या चपरासी...सभी को तत्‍काल प्रभाव से नौकरी से निकाल देना चाहिए. वहीं एक शख्‍स ने लिखा कि अब भ्रष्‍ट अधिकारी होना आम बात हो गई है.

You're right sir, but corrupted officers are supported by their political masters.. then whom to eliminate first...?? — #RajashekarRaj (@Rajashe37491086) August 10, 2022

Corrupt people whether govt officers or normal peon all should be terminated sir. Its a menace. People at the ground level are helpless. For normal justice they have to run for years. — Raju (@achilles_0098) August 10, 2022

Who will administer then



Corrupt officials are the norm not an exception August 10, 2022

Corrupt officers as well as politicians both must be weeded out but it’s only ‘ख़याली पुलाव’ — Dinesh Babu (@dibnesh) August 10, 2022

Sir, Any idea, who will do it and why? — नया गब्बर (@PunEntended) August 10, 2022