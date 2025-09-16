scorecardresearch
 

Feedback

हैदराबाद में बेकाबू टैंकर ने तोड़ी मंदिर की दीवार, CCTV फुटेज वायरल

हैदराबाद के उप्पल इलाके में एक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है. यहां एक सेप्टिक टैंकर अचानक बेकाबू होकर श्री अभया अंजनेया स्वामी मंदिर की कंपाउंड वॉल से टकरा गया. पूरा हादसा CCTV में रिकॉर्ड हुआ और अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है.

Advertisement
X
हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई (Photo-India Today)
हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई (Photo-India Today)

हैदराबाद के उप्पल इलाके में सोमवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. एनजीआरआई (NGRI) के पास एक सेप्टिक टैंकर अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे बने श्री अभया अंजनेया स्वामी मंदिर की कंपाउंड वॉल से जा टकराया और पलट गया. हादसे के वक्त सड़क पर वाहन और लोग मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. यह पूरी घटना पास के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

हादसे में टैंकर चालक की पहचान कुमार नाइक के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, वह इस वाहन का मालिक भी है. टैंकर के पलटते ही चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. पुलिस ने चालक को पास के गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

हादसे की वजह क्या थी?

सम्बंधित ख़बरें

Jodhpur Store’s ‘Untearable’ Lower Tested With Bikes,
बाइक से खींचा गया लोअर, फिर भी नहीं फटा, वीडियो को मिले 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज 
times-square-girl-viral-video-indian-husband
'इंडियन हसबैंड ही चाहिए…', टाइम्स स्क्वायर पर अमेरिकी लड़की का प्लेकार्ड वायरल 
turkey-women-limb-shortening-surgery-trend-reduce-height-for-love
प्यार के लिए महिलाएं घटा रही हैं हाइट, इस देश में बढ़ा ये खतरनाक ट्रेंड 
AI TREND
क्या आप भी AI से बनवा रहे साड़ी वाली फोटो? IPS की चेतावनी, कहा- हो सकती है ठगी 
nyc-subway-woman-scrubs-feet-on-train-viral-video-hygiene-outrage
न्यूयॉर्क मेट्रो में महिला ने धोए पैर, उड़ने लगे स्किन फ्लेक्स, वीडियो देख भड़क गए लोग 

पुलिस का मानना है कि यह दुर्घटना ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हुई. शुरुआती जांच में पता चला है कि टैंकर अचानक दाईं ओर मुड़ा और मंदिर की दीवार से टकरा गया. हादसे का तरीका भी यही दर्शाता है कि चालक गाड़ी पर पूरी तरह नियंत्रण खो चुका था. फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि सही कारण सामने आ सके.

Advertisement

हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए सड़क पर जाम की स्थिति बन गई. पुलिस ने क्रेन की मदद से टैंकर को हटवाया और ट्रैफिक को फिर से सुचारु कर दिया. आसपास के लोगों ने भी राहत की सांस ली कि बड़ा हादसा टल गया, वरना यह घटना और भी खतरनाक साबित हो सकती थी.

देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर चर्चा

CCTV फुटेज सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि नींद और लापरवाही दोनों ही सड़क पर जानलेवा साबित हो सकते हैं. वहीं कुछ ने मंदिर की दीवार टूटने पर अफसोस जताया और इसे एक चेतावनी बताया कि ड्राइविंग के दौरान सतर्क रहना कितना ज़रूरी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement