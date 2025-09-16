हैदराबाद में बेकाबू टैंकर ने तोड़ी मंदिर की दीवार, CCTV फुटेज वायरल

हैदराबाद के उप्पल इलाके में सोमवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. एनजीआरआई (NGRI) के पास एक सेप्टिक टैंकर अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे बने श्री अभया अंजनेया स्वामी मंदिर की कंपाउंड वॉल से जा टकराया और पलट गया. हादसे के वक्त सड़क पर वाहन और लोग मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. यह पूरी घटना पास के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

हादसे में टैंकर चालक की पहचान कुमार नाइक के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, वह इस वाहन का मालिक भी है. टैंकर के पलटते ही चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. पुलिस ने चालक को पास के गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

हादसे की वजह क्या थी?

पुलिस का मानना है कि यह दुर्घटना ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हुई. शुरुआती जांच में पता चला है कि टैंकर अचानक दाईं ओर मुड़ा और मंदिर की दीवार से टकरा गया. हादसे का तरीका भी यही दर्शाता है कि चालक गाड़ी पर पूरी तरह नियंत्रण खो चुका था. फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि सही कारण सामने आ सके.

हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए सड़क पर जाम की स्थिति बन गई. पुलिस ने क्रेन की मदद से टैंकर को हटवाया और ट्रैफिक को फिर से सुचारु कर दिया. आसपास के लोगों ने भी राहत की सांस ली कि बड़ा हादसा टल गया, वरना यह घटना और भी खतरनाक साबित हो सकती थी.

देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर चर्चा

CCTV फुटेज सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि नींद और लापरवाही दोनों ही सड़क पर जानलेवा साबित हो सकते हैं. वहीं कुछ ने मंदिर की दीवार टूटने पर अफसोस जताया और इसे एक चेतावनी बताया कि ड्राइविंग के दौरान सतर्क रहना कितना ज़रूरी है.

