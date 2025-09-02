scorecardresearch
 

रोमांटिक डेट पर ले गया लग्जरी होटल, 8 लाख का बिल आते ही शख्स रफूचक्कर, महिला फंसी

हांगकांग में डेट पर इंप्रेस करने की कोशिश एक युवक को भारी पड़ गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह महिला को लग्जरी होटल ले गया और करीब 8.9 लाख रुपये का डिनर किया, लेकिन जैसे ही बिल टेबल पर आया, वह चुपके से भाग निकला.

बिल आते ही रोमांटिक डेट का रंग फीका पड़ गया (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)
डेटिंग के दौरान अक्सर लोग अपनी शख्सियत का सबसे बेहतरीन हिस्सा सामने लाने की कोशिश करते हैं. होटल शानदार हो, खाना लाजवाब हो और वक्त भी यादगार गुजरे. हांगकांग में एक शख्स ने भी यही कोशिश की, लेकिन महंगा शोऑफ उसके गले की हड्डी बन गया. डिनर का भारी-भरकम बिल चुकाने की हिम्मत न होने पर वह भाग निकला, और अब उसकी यही कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

द स्टैन्डर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, 23 साल का युवक खुद को वकील बताकर एक महिला से ऑनलाइन मिला. बातचीत बढ़ी तो तय हुआ कि अब मुलाकात का समय आ गया है. जगह चुना गया एक पांच सितारा लग्जरी होटल.

डिनर के बाद आया असली इम्तिहान

दोनों ने होटल में महंगा खाना खाया, बातें कीं और वक्त गुजारा, लेकिन असली इम्तिहान तब आया जब बिल टेबल पर रखा गया. करीब आठ लाख बानवे हजार रुपये (अस्सी हजार हांगकांग डॉलर) का बिल देखकर युवक के होश उड़ गए. हाथ-पांव फूलने के बाद वह चुपचाप होटल से निकल गया और महिला को पूरा खर्चा चुकाना पड़ा. शुरुआत में महिला ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अगले ही दिन (29 अगस्त) दोबारा पुलिस थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई.

ऑनलाइन बातचीत से बनी मुलाकात

पुलिस की जांच में सामने आया कि युवक ने महिला से टेलीग्राम पर बातचीत शुरू की थी. उसने खुद को वकील बताया और मिलने का प्रस्ताव रखा था. 29 अगस्त को दोनों की मुलाकात सेंट्रल जिले के एक शानदार होटल में हुई.

महंगी शैम्पेन ने बढ़ाया बिल

डिनर के दौरान दोनों ने एक बोतल क्रग क्लोस द’आम्बोनाय शैम्पेन भी मंगवाई, जिसकी कीमत ही करीब सात लाख उन्यासी हजार रुपये (सत्तर हजार हांगकांग डॉलर) थी. इसी वजह से कुल बिल बढ़कर आठ लाख नब्बे हजार रुपये तक पहुंच गया.

पुलिस ने दबोचा आरोपी

पुलिस ने आरोपी की पहचान उसके सरनेम वॉन्ग से की है. उसे त्स्यंग क्वान ओ इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने वो कपड़े भी जब्त कर लिए हैं जो उसने उसी रात पहने थे. फिलहाल वह पुलिस की हिरासत में है और सेंट्रल जिला अपराध इकाई उससे पूछताछ कर रही है.

हांगकांग की महंगी डाइनिंग

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हांगकांग अपनी लक्जरी भोजन संस्कृति और महंगी वाइन के लिए मशहूर है. यहां एक रात का डिनर आसानी से लाखों रुपये तक पहुंच सकता है. लेकिन इस बार एक रोमांटिक डेट की रात सीधे पुलिस केस में तब्दील हो गई.

---- समाप्त ----
