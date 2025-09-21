scorecardresearch
 

'हर सुबह घबराहट के साथ उठता हूं', H-1B वीजा ने छीना सुकून, इंजीनियर ने सुनाई आपबीती

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा पर 100,000 डॉलर की भारी फीस लगाने के फैसले ने कई विदेशी कर्मचारियों को हिला दिया है. वहीं, कुछ लोग इस हालात में नए रास्ते तलाश रहे हैं.

H-1B वीजा आवेदनों की मुश्किलें बढ़ गई है: (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)
H-1B वीजा आवेदनों की मुश्किलें बढ़ गई है: (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीज़ा पर 100,000 डॉलर की भारी फीस लगाए जाने के फैसले ने कई विदेशी कर्मचारियों को हिला दिया है. इसी बीच अमेजन के एक कर्मचारी ने कहा कि इस कदम ने उनका अमेरिका छोड़ने का इरादा और पक्का कर दिया है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में यूजर @scotthuang2k ने बताया कि उनके पास अभी डेढ़ साल का OPT वर्क परमिट बाकी था और एक H-1B लॉटरी का प्रयास भी शेष था. इसके बावजूद उन्होंने H-1B के लिए अप्लाई न करने का निर्णय लिया और कहा कि अब वह अमेरिका छोड़कर विदेश में अपनी कंपनी पर फोकस करेंगे.

उन्होंने कहा कि मैं एक विदेशी इंजीनियर हूं. मेरे पास डेढ़ साल का OPT बचा है, लेकिन मैंने पहले ही अपना 1,80,000 डॉलर का बिग टेक जॉब छोड़ने और अमेरिका से बाहर जाने का फैसला कर लिया है.

चिंता और तनाव से परेशान

इस कंटेंट क्रिएटर, जिसने खुद को अमेज़न का कर्मचारी बताया है. वीडियो में आगे कहते हैं कि अमेरिका में अपने इमिग्रेशन स्टेटस को लेकर लगातार चिंता उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी.पिछले तीन सालों से मैं हर सुबह पेट में दर्द लिए उठता था. वजह काम नहीं था, बल्कि यह था कि मेरी पूरी जिंदगी एक ऐसी पॉलिसी पर निर्भर थी, जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने खुद से पूछा कि क्या अमेरिका में रहते हुए वह कभी सुकून महसूस कर पाए? जवाब था- नहीं

नया रास्ता चुना

कर्मचारी ने बताया कि वह अमेरिका में फाइनेंशियल फ्रीडम और सुकून के लिए आए थे, लेकिन उन्हें सिर्फ डर और असुरक्षा मिली. स्टूडेंट वीजा, OPT, H-1B, ग्रीन कार्ड… यह सब चिंता का एक न खत्म होने वाला चक्र है. अब उन्होंने लॉटरी पर दांव लगाने की बजाय अपना खुद का अमेरिकी कंपनी शुरू करने और उसे विदेश से ऑपरेट करने का फैसला लिया है. नया अमेरिका ड्रीम यह है कि अमेरिका की सैलरी कमाओ लेकिन कहीं से भी जियो. विदेश में बेहतर हेल्थकेयर, कम खर्च और असली आजादी मिलेगी.

H-1B नियम की जानकारी

ट्रंप ने हाल ही में ऐलान किया कि नए H-1B वीजा आवेदनों पर 100,000 डॉलर की एकमुश्त फीस लागू होगी. अमेरिकी सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस ने साफ किया कि यह फीस केवल नए आवेदनों पर लागू होगी, पुराने पिटीशन्स पर नहीं.

व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी स्पष्ट किया कि यह वार्षिक फीस नहीं है, बल्कि केवल एक बार वीजा आवेदन के साथ जमा करनी होगी. मौजूदा वीजा धारकों या रिन्युअल पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.

