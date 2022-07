लड़की ने भरी मेट्रो में किया डांस, VIRAL VIDEO पर छिड़ी बहस!

Girl Dancing In Metro: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक लड़की मेट्रो के अंदर डांस करते हुए नजर आ रही है. भरी मेट्रो में लड़की का डांस वीडियो सामने आने के बाद इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोगों का कहना है कि ये ट्रेंड सही नहीं है, तो कुछ के मुताबिक आम पैसेंजर्स को इससे असुविधा हो सकती है. यूजर्स ने इसपर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे मेट्रो में एक लड़की ठुमके लगाते दिख रही है. मेट्रो के अंदर डांस करते हुए इंस्टाग्राम रील बनाने का ये वीडियो हैदराबाद मेट्रो (Hyderabad Metro) का बताया जा रहा है.

एक अन्य वीडियो में लड़की मेट्रो स्टेशन पर भी डांस करते हुए दिखाई दे रही है. उसके अगल-बगल पैसेंजर्स आ-जा रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होते ही कमेंट्स की बारिश होने लगी. कुछ यूजर्स वीडियो को पसंद कर रहे हैं, वहीं कुछ इसकी निंदा कर रहे हैं.

एक यूजर ने मेट्रो में डांस करने के मुद्दे पर पर सवाल उठाते हुए लिखा- एक सार्वजनिक परिवहन में ऐसे वीडियो बनाने की इजाजत कैसे दी जाती है? वहीं, दूसरे यूजर ने हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड को टैग करते हुए ट्वीट किया- कैसी विडंबना है, क्या आप लोग मेट्रो ट्रेनों में इसकी इजाजत दे रहे हैं?

मेट्रो स्टेशन पर डांस

कुछ यूजर्स ने कहा कि क्या मेट्रो स्टेशनों को पिकनिक स्पॉट और डांस फ्लोर के रूप में बदल दिया है? जबकि कुछ का कहना है कि अगर लड़की के डांस से किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

What HMRL is Doing man... — Kishorereddynanda (@Kishorereddyna8) July 20, 2022

Don't encourage this type of useless things.



Metro is not your private property to deal. — Sathish D (@DonakaSathish) July 20, 2022

Should be arrest her — Raja Parvataneni 😎 (@RajaParvataneni) July 21, 2022

कई लोगों ने मांग की HMRL-Hyderabad Metro Rail Limited मेट्रो के अंदर रील बनाने इस लड़की के खिलाफ एक्शन ले. हालांकि, ये कोई पहला मौका नहीं जब मेट्रो के अंदर से ऐसे वीडियोज सामने आए हों.