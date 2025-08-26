पाकिस्तान के लोग गूगल पर GDRFAD क्यों सर्च करते रहते हैं? दुबई से है कनेक्शन

पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग दुबई जाते हैं. माना जाता है कि दुबई में करीब 17 फीसदी लोग पाकिस्तान के हैं. पाकिस्तानियों को दुबई इतना पसंद है कि गूगल पर भी वे दुबई के बारे में ज्यादा सर्च करते हैं. अगर गूगल ट्रेंड का डेटा देखें तो पाकिस्तान के लोग GDRFA के बारे में सर्च करते हैं और ये टॉप सर्च में शामिल है. ऐसे में सवाल है कि आखिर ये GDRFA है क्या और वहां के लोग इसे इतना सर्च क्यों करते हैं...

बता दें कि दुबई की जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ आइडेंटिटी और फॉरेनर्स अफेयर्स (GDRFAD) कहा जाता है. GDRFAD दुबई की एक प्रमुख सरकारी संस्था है. इसका काम दुबई में सिटीजन के लिए और विजिटर्स के लिए स्मार्ट सेवाएं देना होता है.

ये चीजें कर रहे पाकिस्तान में लोग सर्च

लगभग 4 लाख के करीब पाकिस्तानी दुबई में रहते हैं. गूगल ट्रेंड के हिसाब से GDRFAD पाकिस्तान में इन दिनों काफी सर्च किया जा रहा है. पाकिस्तान में GDRFA, GDRFA DUBAI, GDRFA UAE, GDRFA Dubai Visa जैसे कीवर्ड गूगल पर सर्च किए जा रहे हैं. पाकिस्तान से काफी लोग दुबई जाते हैं, जिस वजह से लोग दुबई से संबंधित चीजें गूगल पर सर्च करते रहते हैं.

GDRFAD क्या सेवाएं देती है?

एंट्री और रेजिडेंटल परमिट सर्विस

GDRFAD की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, यह UAE में आने वाले विजिटर्स और वहां के रेजिडेंट्स की मदद के लिए यह सेवाएं देने का काम करता है. इसकी मदद से एंट्री और रेजिडेंटल परमिट बना सकते हैं. यह प्रक्रिया तेज, स्मार्ट और आसान बताई जाती है.

एंट्री करने और प्रस्थान की सर्विस

यह हवाई, समुद्री और सड़क मार्ग से आने-जाने की सेवाएं प्रदान करता है. यह सब स्मार्ट गेट्स और AI तकनीक के साथ किया जाता है.

बिजनेस, कंपनी सेटअप में मदद

इन सेवाओं की मदद से इन्वेस्टर्स और बिजनेसमेन अपनी कंपनी या इंप्लॉयमेंट से जुड़ी सारी प्रोसेस डिजिटल और पेपरलेस तरीके से पूरी कर सकते हैं. इसके साथ-साथ स्मार्ट एप्लिकेशन के जरिए नागरिकता और UAE के नागरिकों के लिए पर्सनल स्टेटस की सुविधा प्रदान की जाती है.

सुरक्षा में मदद

GDRFAD दुबई की सुरक्षा में मदद प्रदान करता है, यह Violators and foreigners Follow-up service के जरिए सुरक्षा को बढ़ाने में मदद और नियम के तहत एक्शन लेने में मदद करता है.

