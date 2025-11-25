लड़की की प्रॉपर्टी 26 हजार करोड़ और लड़का है चाय... कौन है ये कपल, जिनकी हो रही शादी?

इंटरनेट पर इन दिनों एक कपल की काफी चर्चा हो रही है, जो जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. चीन के इस कपल की चर्चा उनकी प्रॉपर्टी की वजह से हो रही है, क्योंकि लड़का-लड़की दोनों अरबपति हैं. ये बात हो रही है चीन के टॉप अमीरों में शामिल Gao Haichun और Zhang Junjie की, जिनकी जल्द ही शादी होने वाली है.

और पढ़ें

अभी शादी की तारीखों को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि दोनों जल्द शादी करने वाले हैं. इस रिपोर्ट के बाद अब इंटरनेट पर इनकी चर्चा हो रही है और हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है कि आखिर ये कौन हैं?

बता दें कि Gao Haichun, ट्रिना सोलर कंपनी के संस्थापक Gao Jifan की बेटी हैं जबकि Zhang Junjie, न्यूयॉर्क लिस्टेड कंपनी Chagee के मालिक हैं. बताया जा रहा है कि Zhang Junjie और Gao Haichun की मुलाकात एक इवेंट में हुई थी. ब्लूमबर्ग के अनुसार, दोनों की उम्र 30 के आसपास है और उन्होंने शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. ट्रिना सोलर कंपनी के एक प्रवक्ता का कहना है कि जल्द ही उनकी शादी जल्द ही होने वाली है. हालांकि, इसके अलावा और जानकारी सामने नहीं आई है.

Advertisement

कौन हैं Gao Haichun?

Gao Haichun, जिन्हें Katherine Haichun Gao के नाम से भी जाना जाता है. वो अपने पिता की कंपनी, ट्रिना सोलर कंपनी लिमिटेड में बोर्ड की सह-अध्यक्ष हैं. उन्होंने ब्राउन विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है. उन्हें 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म की ओर से युवा वैश्विक नेता के रूप में मान्यता भी दी गई है.

Gao Haichun को अपने माता-पिता से अरबों डॉलर की संपत्ति विरासत में मिलने वाली है. अपने पिता की कंपनी में शामिल होने से पहले, उन्होंने कुछ समय के लिए मैकिन्से एंड कंपनी में काम किया था. Changzhou स्थित सौर पैनल बनाने वाली दिग्गज कंपनी ट्रिना सोलर की स्थापना 1997 में हुई थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी मार्केट वैल्यू 43 अरब युआन (6.3 अरब डॉलर) है. कई रिपोर्ट्स में उन्हें करीब 26 हजार करोड़ का मालिक माना जाता है.

कौन हैं Zhang Junjie?

Zhang अप्रैल में न्यूयॉर्क में अपनी कंपनी लिस्ट होने के बाद अरबपति बने थे. वो एक प्रीमियम चाय ब्रांड के मालिक हैं, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी. वे अभी कंपनी के सीईओ और चेयरमैन हैं. इससे पहले उन्होंने Shanghai Muye Robotics Co में काम किया था. उन्होंने दक्षिण-पश्चिम चीन के एक प्रांत युन्नान में अपनी कंपनी शुरू की. उनकी कंपनी का नाम चीनी त्रासदी "फेयरवेल माई कॉन्क्यूबाइन" से प्रेरित है. अभी उनकी देश में 7000 से ज्यादा दुकाने हैं. कई रिपोर्ट्स में उनकी संपत्ति का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि वो करीब 17 हजार करोड़ के मालिक हैं.

Advertisement

---- समाप्त ----