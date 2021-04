ट्विटर पर आतिफ असलम के गानों के funny अंग्रेजी अनुवाद की बाढ़  

कहते हैं कलाकारों की शोहरत किसी सीमा की मोहताज नहीं होती. ऐसे ही एक पाकिस्तान के गायक हैं आतिफ असलम. बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाए आतिफ के कई गानों को भारत में भी बहुत पसंद किया गया. लेकिन आतिफ के गानों के बोल कुछ और वजह से ही इन दिनों पाकिस्तानी ट्विटर पर छाए हुए हैं. दरअसल इन बोलों का जिस तरह से अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है, उसको लेकर ट्विटर यूजर्स खूब चुटीले कमेंट कर रहे हैं.

जैसे कि आतिफ का एक बहुत हिट गाना रहा है- ‘मैं रंग शर्बतों का, तू मीठे घाट का पानी.’ ये गाना इरशाद कामिल ने 2013 में रिलीज बॉलीवुड की फिल्म ‘फटा पोस्टर, निकला हीरो’ के लिए लिखा था. इस फिल्म में शाहिद कपूर और इलियाना डिक्रूज लीड रोल में थे. आतिफ के द्वारा गाए इसी गाने का अंग्रेजी में अनुवाद देखिए...’आई एम कलर ऑफ द ड्रिंक्स, यू स्वीट लेक्स वॉटर'

I'm color of drinks, you sweet lake's water - Atif Aslam https://t.co/cmtUBsZAh6

इसी गाने के बोल पर एक यूजर ने लिखा- ‘आई एम कलर ऑफ सिरप- आतिफ असलम’

I am color of Syrup.- Atif Aslam https://t.co/UNBIUfaNNS

दरअसल पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर आतिफ के गानों के बोलों के अंग्रेजी अनुवाद पर चुटीले कमेंट्स का ये सिलसिला एक ट्वीट से शुरू हुआ, जिसमें लिखा था कि “इस्लामाबाद से एक लड़की है जिसने मुझे बताया कि वो आतिफ असलम के ‘हैबिट’ सॉन्ग को प्यार करती है. मुझे 5 मिनट लग गए ये समझने में कि उसका कहने का मतलब ‘आदत’ था.’’ इसी ट्वीट पर यूजर्स ने आतिफ के गानों के बोलों के फनी अंग्रेजी अनुवाद कर रीट्वीट करना शुरू कर दिया.

Which street are we going to - Atif Aslam pic.twitter.com/2LzJrDGCT1