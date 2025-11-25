वहां के हाल क्या हैं... जहां की जमीन से निकली है वो ज्वालामुखी, जिसकी राख दिल्ली तक आई!

अफ्रीका के इथियोपिया के अफार क्षेत्र में इरिट्रिया सीमा के पास अदीस अबाबा से लगभग 500 मील उत्तर-पूर्व में स्थित हेयली गुब्बी ज्वालामुखी रविवार को कई घंटों तक फटता रहा. इस ज्वालामुखी की ऊंचाई लगभग 500 मीटर है. यह रिफ्ट घाटी के भीतर स्थित है, जो तीव्र भूगर्भीय गतिविधि वाला क्षेत्र है, जहां दो टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं.
ज्वालामुखी विस्फोट के बाद वायुमंडल में 14 किमी (9 मील) तक राख फैल गई. हेयली गुब्बी ज्वालामुखी के विस्फोट से निकली राख वायुमंडल में इतनी तेजी से फैली कि यमन और ओमान होते हुए यह भारत की ओर बढ़ने लगी.
कैसा है वो इलाका जहां हुआ ज्वालामुखी विस्फोट
अफार क्षेत्र को भूकंप-प्रवण क्षेत्र माना जाता है. जहां यह ज्वालामुखी फटा, वो रेगिस्तानी इलाका है और आसपास छोटे-छोटे गांव बसे हुए हैं. इस वजह से रेगिस्तान में बसे आसपास के छोटे-छोटे गांव राख से ढंक गए और जान-माल का नुकसान कम हुआ. आसपास के गांवों में रहने वाले लोग पशुपालन पर निर्भर हैं.
जहां ज्वालामुखी फटा, कैसे हैं वहां के हालात
द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, अफार क्षेत्रीय अधिकारी मोहम्मद सईद ने बताया कि ज्वालामुखी विस्फोट से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन विस्फोट के कारण आस-पास के दर्जनों गांव राख से ढक गए हैं. किसी व्यक्ति या मवेशी की मौत नहीं हुई है. राख से कई गांव ढक गए हैं. इस वजह से उनके जानवरों के पास खाने के लिए चारे की कमी हो गई है.
तेज आवाज के साथ हिल गई थी धरती
वहां के निवासियों ने बताया कि उन्होंने एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनी थी. अफार क्षेत्र के निवासी अहमद अब्देला ने कहा कि ऐसा लगा जैसे अचानक कोई बम फेंका गया हो, जिससे धुआं और राख फैल गई हो. उन्होंने एक तेज कंपन और शॉक वेव महसूस किया. अब्देला ने बताया कि अचानक से धरती हिल गई थी. अफार क्षेत्र में राख से घर ढक गए थे और दानाकिल रेगिस्तान की ओर जाने वाले यात्री फंस गए थे.
पहले इस ज्वालामुखी विस्फोट के नहीं हैं रिकॉर्ड
स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के वैश्विक ज्वालामुखी कार्यक्रम का कहना है कि होलोसीन (लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ भूवैज्ञानिक काल) के दौरान हेली गुब्बी के फटने का कोई ज्ञात रिकॉर्ड नहीं है. मिशिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के ज्वालामुखी विज्ञानी साइमन कार्न ने ब्लूस्काई पर कहा कि ज्वालामुखी का होलोसीन विस्फोटों का कोई रिकॉर्ड नहीं है.
भारत तक पहुंच गया ज्वालामुखी का धुआं
ज्वालामुखी राख सलाहकार केंद्र और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार और मंगलवार को पाकिस्तान और उत्तरी भारत में राख के धुएं फैलने से पहले यमन और ओमान के ऊपर से घने धुएं का गुबार उठता देखा गया था.
कई उड़ानें रद्द और डायवर्ट की गईं
उड़ती राख के कारण भारत के पश्चिमी और उत्तरी हवाई क्षेत्र में भारी व्यवधान उत्पन्न हुआ है. एयर इंडिया ने कहा कि उसने भारत के विमानन नियामक के निर्देश के बाद, प्रभावित क्षेत्रों के पास से उड़ान भरने वाले विमानों की एहतियाती जांच के लिए सोमवार और मंगलवार को 11 उड़ानें रद्द कर दीं.
अकासा एयर ने जेद्दा, कुवैत और अबू धाबी के लिए अपनी सेवाएं रद्द कर दीं, जबकि इंडिगो ने सोमवार रात कन्नूर-अबू धाबी उड़ान को अहमदाबाद के लिए डायवर्ट कर दिया.