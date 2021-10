दुनिया के सबसे बड़े अमीर का खुलासा, इन तीन Cryptocurrency में लगाया है पैसा

क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) का क्रेज तेजी से बढ़ता जा रहा है और दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने भी इसमें निवेश किया है. हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की. टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर पर खुलासा किया कि उन्होंने तीन क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है. हालांकि, एलन मस्क ने यह नहीं बताया कि उन्होंने क्रिप्टो मार्केट में कितना पैसा लगाया है.

करीब 230 बिलियन डॉलर के नेटवर्थ वाले एलन मस्क ने रविवार को एक ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, 'जिज्ञासा से बाहर, मैंने 'बिटकॉइन, एथेरियम और डोगे' नामक कुछ क्रिप्टो में निवेश किया है, जैसा कि मैंने पहले कहा है क्रिप्टो पर ऐसे ही दांव मत न लगाएं! सही मूल्य उत्पादों का निर्माण करना और अपने साथी मनुष्यों को सेवाएं प्रदान करना है, पैसा नहीं.'

एलन मस्क ने क्यों दिया ट्वीट का जवाब

पिछले कुछ दिनों में क्रिप्टोकरेंसी Shiba Inu में जबरदस्त उछाल देखा गया है. Shiba Inu ने अपने All Time High को तोड़ दिया और एक नए मुकाम पर पहुंच गया. Shiba Inu के बढ़ते क्रेज को देखते हुए एक यूजर ने एलन मस्क से पूछा कि क्या आपके पास भी Shiba Inu है. इस पर एलन मस्क ने जवाब दिया.

एलन मस्क ने लिखा कि मेरे पास कोई Shiba Inu नहीं है. एलन मस्क के इस ट्वीट के बाद Shiba Inu के प्राइस में जबरदस्त गिरावट आई. हालांकि, कुछ देर बाद Shiba Inu फिर संभल गया और .0004 की सीरिज में ट्रेड कर रहा है. एलन मस्क क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कई बार ट्वीट कर चुके हैं.

Out of curiosity, I acquired some ascii hash strings called “Bitcoin, Ethereum & Doge”. That’s it.



As I’ve said before, don’t bet the farm on crypto! True value is building products & providing services to your fellow human beings, not money in any form.