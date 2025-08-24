scorecardresearch
 

सड़क पर हाथी का गुस्सा, मिनी ट्रक को धक्का देकर पलटा; IFS अधिकारी ने शेयर किया वीडियो

इंसान हमेशा से जानवरों की जमीन पर कब्जा करते आए हैं. कभी-कभी ये टकराव सामने भी आ जाता है. इसी मुद्दे पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है, जिसकी वजह बना है एक वायरल वीडियो.

हाथी ने सड़क पर पलटा मिनी ट्रक (Photo: (X/@susantananda3))
हाथी ने सड़क पर पलटा मिनी ट्रक (Photo: (X/@susantananda3))

इंसान हमेशा से जानवरों की जगह का अतिक्रमण करते आए हैं. बहुत कम ही देखा जानवरों ने इसका विरोध किया हो, लेकिन कई बार टकराव भी देखा गया है. सोशल मीडिया पर इस बात पर बहस क्यों हो रही है, उसके पीछे है एक वायरल वीडियो.

दरअसल, भारतीय वन सेवा (IFS) के रिटायर्ड अधिकारी सुशांत नंदा ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक हाथी सड़क किनारे खड़े मिनी ट्रक को अपनी ताकत से धक्का देकर पलट देता है. इस घटना के बाद न सिर्फ़ रास्ता जाम हो गया, बल्कि सोशल मीडिया पर इंसान और जानवरों के बीच बढ़ते टकराव पर बहस भी छिड़ गई है.

नंदा का चेतावनी भरा संदेश

घने जंगलों से घिरी शांत सड़क पर रिकॉर्ड किया गया यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। वीडियो शेयर करते हुए सुशांत नंदा ने कैप्शन में लिखा कि जंगल से एक याद दिलाने वाला संदेश... मिनी ट्रक को पलटता हाथी केवल ताकत ही नहीं दिखाता, बल्कि तनाव भी जताता है। वन्यजीव मनोरंजन नहीं हैं, उन्हें जगह और सम्मान चाहिए। दूर रहें और सुरक्षित रहें. जंगल को आजाद घूमने दें.

नंदा के इस संदेश ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि आखिर क्यों इंसानों की बढ़ती मौजूदगी जंगली इलाकों में जानवरों को तनाव में डाल रही है.

‘हम इंसानों को सीमाएं समझना ही नहीं आता’

वीडियो हाल ही में शेयर किया गया है और अब तक करीब चार हजार व्यूज पा चुका है. इस पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.एक यूजर ने लिखा कि हम इंसानों को सीमाएं समझना ही नहीं आता.

कुछ लोगों ने यात्रियों को सावधान रहने की सलाह भी दी. एक यूजर ने कहा कि ऐसी सड़कों पर सफर करते वक्त अगर किसी जंगली जानवर से सामना हो जाए, चाहे छोटा हो या बड़ा, धैर्य रखें. हॉर्न बजाएँ, घबराएं नहीं. थोड़ी देर में वे खुद रास्ता छोड़ देंगे.

