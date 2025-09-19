DU Election के फायदे... मूवी की फ्री टिकट मिलने पर छात्रा बोली- चुनाव दो महीने चलने चाहिए

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. पिछले महीने से बस इसी की चर्चा हो रही है. अलग-अलग संगठन जहां अपने प्रत्याशियों के सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं. वहीं सपोर्टर्स भी उनकी हर एक एक्टिविटी की जानकारी सोशल मीडिया पर वोट जुटाने के लिए दे रहे हैं. ऐसे में कुछ छात्र-छात्राएं इस चुनाव को लेकर मजेदार कंटेंट शेयर कर रहे हैं, जिसमें इलेक्शन के अंदर की बात बताई जा रही है.

ऐसा एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है. इसमें एक स्टूडेंट इलेक्शन के फायदे बताती दिख रही है. इंस्टा पर @poorvi_10_10 नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इस पर लिखा है - डीयू इलेक्शन के फायदे. वीडियो में एक छात्रा हाथ में मूवी का फ्री टिकट लिए दिखाई दे रही है. यहां देखें वीडियो

इलेक्शन के लास्ट डे पर मिला फ्री मूवी टिकट

स्टूडेंट बता रही है कि आज इलेक्शन का लास्ट डे है, लेकिन इसके फायदे भाई बहुत तगड़े हैं. हमें मूवी की फ्री टिकट मिली है और हमलोग जा रहे हैं फ्री में फिल्म देखने. यह टिकट पीवीआर साकेत की है. फ्री टिकट के साथ फ्री पॉपकॉर्न भी है. फिर वह बताता है कि ये इलेक्शन कम से कम दो महीने चलना चाहिए. इसके बाद वह सिनेमा हॉल से फिल्म शुरू होते हुए भी दिखाती है.

डीयू इलेक्शन की पोल खोलती दिखी लड़की

लड़की का ये वीडियो डीयू इलेक्शन की पोल खोलती नजर आती है कि कैसे स्टूडेंट्स के वोट के लिए छात्रसंगठन और प्रत्याशी पैसा बहा रहे हैं. वोटिंग डे के दिन सैकड़ों छात्र-छात्राओं के ऐसे ही फ्री मूवी टिकट, फ्री डिनर, फ्री लंच जैसे ऑफर दिए जाते हैं. ये सब सिर्फ छात्रों को रिझाने और उनका वोट पाने के लिए किया जाता है.

वोट पाने के लिए दिए जाते हैं कई मुफ्त ऑफर

छात्रसंघ चुनाव में प्रचार-प्रसार पर पानी की तरह पैसा बहाने की हमेशा चर्चा होती रहती है. इलेक्शन के दौरान विभिन्न संगठनों की ओर से छात्र-छात्राओं को कई तरह की मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं, ताकि वे उनके पक्ष में वोट कर सकें. वहीं प्रत्याशियों का दावा रहता है कि वे वोट पाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे वीडियो इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है.

