scorecardresearch
 

Feedback

DU Election के फायदे... मूवी की फ्री टिकट मिलने पर छात्रा बोली- चुनाव दो महीने चलने चाहिए

DUSU चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं. कल दिनभर वोटिंग के बाद आज काउंटिंग हो रही है. ऐसे में डीयू कैंपस के छात्र-छात्रा छात्रसंघ चुनाव के अपने अलग ही फायदे बता रहे हैं. ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जो काफी मजेदार है. एक स्टूडेंट बता रही है कि ये चुनाव दो महीनें तक चलने चाहिए.

Advertisement
X
डीयू चुनाव में स्टूडेंट्स को फिल्म देखने के लिए मिले फ्री मूवी टिकट (Photo - PTI)
डीयू चुनाव में स्टूडेंट्स को फिल्म देखने के लिए मिले फ्री मूवी टिकट (Photo - PTI)

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. पिछले महीने से बस इसी की चर्चा हो रही है. अलग-अलग संगठन जहां अपने प्रत्याशियों के सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं. वहीं सपोर्टर्स भी उनकी हर एक एक्टिविटी की जानकारी सोशल मीडिया पर वोट जुटाने के लिए दे रहे हैं. ऐसे में कुछ छात्र-छात्राएं इस चुनाव को लेकर मजेदार कंटेंट शेयर कर रहे हैं, जिसमें इलेक्शन के अंदर की बात बताई जा रही है. 

ऐसा एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है. इसमें एक स्टूडेंट इलेक्शन के फायदे बताती दिख रही है. इंस्टा पर @poorvi_10_10 नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इस पर लिखा है - डीयू इलेक्शन के फायदे. वीडियो में एक छात्रा हाथ में मूवी का फ्री टिकट लिए दिखाई दे रही है. यहां देखें वीडियो

सोशल मीडिया ग्रैब

सम्बंधित ख़बरें

Fed Up with Corporate Job, One Idea Changed Her Entire Life
जॉब से परेशान महिला को आया आइडिया, बदली जिंदगी… वायरल हुई कहानी 
gaza-man-video-viral-dreams-lost-kids-camp-struggle-social-media
कभी था ग्राफिक डिजाइनर, अब बचा-खुचा खाने को मजबूर, गाजा जंग ने बदल दी जिंदगी 
8-feet-2-inch-karan-made-great-khali-look-small
8 फीट 2 इंच के करन ने ग्रेट खली को भी कर दिया छोटा, सोशल मीडिया पर मचा बवाल 
teenager at hotpot restaurant in china
रेस्टोरेंट में घुसकर दो लड़कों ने बर्तन में किया टॉयलेट... अब देने होंगे ढाई करोड़  
man sleeping on road
सड़क पर गद्दा डालकर सो गया सनकी शख्स, देर तक रुका रहा ट्रैफिक... Video वायरल  

इलेक्शन के लास्ट डे पर मिला फ्री मूवी टिकट 
स्टूडेंट बता रही है कि आज इलेक्शन का लास्ट डे है, लेकिन इसके फायदे भाई बहुत तगड़े हैं. हमें मूवी की फ्री टिकट मिली है और हमलोग जा रहे हैं फ्री में फिल्म देखने. यह टिकट पीवीआर साकेत की है. फ्री टिकट के साथ फ्री पॉपकॉर्न भी है. फिर वह बताता है कि ये इलेक्शन कम से कम दो महीने चलना चाहिए. इसके बाद  वह सिनेमा हॉल से फिल्म शुरू होते हुए भी दिखाती है. 

Advertisement

डीयू इलेक्शन की पोल खोलती दिखी लड़की
लड़की का ये वीडियो डीयू इलेक्शन की पोल खोलती नजर आती है कि कैसे स्टूडेंट्स के वोट के लिए छात्रसंगठन और प्रत्याशी पैसा बहा रहे हैं. वोटिंग डे के दिन सैकड़ों छात्र-छात्राओं के ऐसे ही फ्री मूवी टिकट, फ्री डिनर, फ्री लंच जैसे ऑफर दिए जाते हैं. ये सब सिर्फ छात्रों को रिझाने और उनका वोट पाने के लिए किया जाता है.  

वोट पाने के लिए दिए जाते हैं कई मुफ्त ऑफर
छात्रसंघ चुनाव में प्रचार-प्रसार पर पानी की तरह पैसा बहाने की हमेशा चर्चा होती रहती है. इलेक्शन के दौरान विभिन्न संगठनों की ओर से छात्र-छात्राओं को कई तरह की मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं, ताकि वे उनके पक्ष में वोट कर सकें. वहीं प्रत्याशियों का दावा रहता है कि वे वोट पाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे वीडियो इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement