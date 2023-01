'खीर मांगोगे तो...' वायरल हुए Zomato के Ad, यूजर्स ने दिए ऐसे जवाब

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Twitter पर दूध और खीर मांगने की चर्चा हो रही है. असल में जोमैटो (Zomato), ब्लिंकिट (Blinkit) ने एक विज्ञापन शेयर किया था जिसमें कहा गया था कि दूध मांगोगे, दूध देंगे और 'खीर मांगोगे, खीर देंगे.' इसके बाद कई और कंपनियों ने ऐसी ही लाइनें शेयर कीं. बता दें कि Blinkit की पैरेंट कंपनी जोमैटो ही है.

असल में इन ब्रांड्स ने सनी देओल की फिल्‍म 'मां तुझे सलाम' के डायलॉग को मजाकिया अंदाज में ट्विस्‍ट किया है. इसमें ओटीटी कंपनी नेटफ्लिक्स भी शामिल हुई. उसने इन्‍हीं दोनों पोस्ट के साथ एक फोटो शेयर किया और लिखा, 'फ्राइडे मांगोगे, वेडनेसडे देंगे.' दरअसल, इन दिनों नेटफ्लिक्स पर 'वेडनेसडे ' नाम का शो स्‍ट्रीम हो रहा है.

ओटीटी कंपनी ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्‍ट शेयर किया और लिखा- 'यह अच्‍छा दिन है और आपको यह बिलबोर्ड देखने चाहिए.'

It's a great day to go out and look at billboards 👍 pic.twitter.com/JKoAmDHwEc

— Netflix India (@NetflixIndia) January 3, 2023