फर्टिलिटी डॉक्टर ने महिलाओं को दिया धोखा, 14 बार अपना स्पर्म किया यूज!

Doctor uses own sperm for ivf: जो लोग मां-बाप नहीं बन पाते हैं, अक्‍सर वे फर्टिलिटी सेंटर (IVF) की ओर रुख करते हैं. उन्‍हें उम्‍मीद होती है कि उनके घर में भी बच्‍चों की किलकारियां गूजेंगी. कई लोगों के लिए फर्टिलिटी क्‍लीनिक उम्‍मीद की किरण की तरह होते हैं. ऐसे में वे डॉक्‍टर के पास काफी आशा के साथ जाते हैं. लेकिन एक डॉक्‍टर ने इसके उलट अपने स्‍पर्म से ही उसके क्‍लीनिक में आई कई महिलाओं को प्रेग्‍नेंट कर दिया. हद तो ये रही कि इस डॉक्‍टर ने किसी भी परिवार को इस बारे में जानकारी नहीं दी.



डॉक्‍टर का नाम पॉल जोंस (Dr Paul Jones) है. डॉक्‍टर पॉल यह सिलसिला लंबे समये से चला रहे थे, लेकिन उसकी हरकत का पर्दाफाश हो गया है. उसकी इन हरकतों के बारे में एक टीवी शो में पोल खुली.



Sisters found out 'fertility doctor used own sperm to help mum's get pregnant'https://t.co/otdkkumxgT pic.twitter.com/9yyFB3AU22 — Daily Star (@dailystar) January 4, 2022



डेली स्‍टार के मुताबिक, इस पूरे मामले का खुलासा दो बहनों माइया सिमंस (Maia Simmons) और ताहनी स्‍कॉट (Tahnee Scot) ने किया है. उन्‍होंने ये सारी बातें एक न्‍यूज प्रोगाम The Truth About My Conception में जाहिर कीं. दरअसल, इन दोनों ही युवती के पिता जॉन इमंस टेस्टिकुलर कैंसर (Testicular cancer) से जूझ रहे थे. इसका आशय यह था कि जॉन और उनकी पत्‍नी चेरिल इमंस बच्‍चे पैदा करने में सक्षम नहीं थी. साल 1980 और 1985 में वह आरोपी डॉ पॉल के पास गए थे, डॉ पॉल का अमेरिका में वेस्‍टर्न कॉलरेडो क्‍लीनिक है. डॉ पाल ने चेरिल को बिना बताए उनके अंदर खुद का स्‍पर्म ट्रांसफर किया.



2018 में Ancestry.com पर किसी ने उनसे संपर्क किया. Ancestry.com एक वेबसाइट है, जहां लोग एक दूसरे से संपर्क करते हैं. इसमें लोग अपनी पीढ़ी और पूर्वजों की तलाश भी करते हैं. इस वेबसाइट पर सभी एक दूसरे से मैसेज भेजकर बात कर सकते हैं. जिसमें जेनेटिक आधार पर एक दूसरे की तलाश करते हैं. माइया को इसी वेबसाइट के माध्‍यम से मैसेज आया था.

मैसेज में लिखा था, ' ऐसा लगता है कि हम भाई-बहन हैं. मेरे पिता कोलरडो में स्‍पर्म डोनर है. मैंने अपनी तरह दिखने वाले 3 और भाई बहनों को खोज निकाला है'. वहीं माइया और ताहनी ने जेनेटिक टेस्टिंग वेबसाइट के माध्‍यम से अब अपने 12 ऐसे भाई बहनों को तलाश लिया है. यानि कुल मिलाकर डॉक्‍टर 14 बार ऐसा कर चुका था. माइया को जब से इस बारे में जानकारी हुई है, तब से वह काफी गुस्‍से में हैं. माइया ने कहा मुझे इस बारे में 38 सालों के बाद जानकारी हुई . वैसे डॉ जोंस का उनकी इस हरकत के कारण साल 2019 में मेडिकल लाइसेंस जब्‍त कर‍ लिया गया था.