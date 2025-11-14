scorecardresearch
 

महंगे क्रीम पर खर्च करती थी पत्नी, पति हुआ कंगाल... बना डिलीवरी ड्राइवर

चीन में एक लॉ ग्रेजुएट शख्स अपनी खूबसूरत पत्नी के कारण कंगाल हो गया. उसकी हालत ऐसी हो गई कि अपने खर्चे के लिए डिलीवरी ड्राइवर का काम करना पड़ रहा है.

पत्नी के खर्चे और शॉपिंग की वजह से पति का हुआ ऐसा हाल (Photo - AI Generated)
पत्नी के खर्चे और शॉपिंग की वजह से पति का हुआ ऐसा हाल (Photo - AI Generated)

चीन में एक शख्स का अपनी पत्नी की खूबसूरती की वहज से ऐसा हाल हो गया कि उसके पास कोई सेविंग्स और पैसे नहीं बचे. उसे अपनी माली हालत को ठीक करने के लिए अब  डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम करना पड़ रहा है. 

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में एक शख्स की 'खूबसूरत' पत्नी कॉस्मेटिक सर्जरी, लग्जरी हैंडबैग और हाथों-पैरों के लिए लोशन व महंगे फेस क्रीम पर खूब पैसा खर्च करती थी. अब वह कंगाल हो चुका है. उसकी नौकरी छूट गई और पत्नी ने भी छोड़ दिया.

लॉ ग्रेजुएट होकर डिलीवरी एजेंट का करता है काम
चीन के प्रतिष्ठित झेजियांग विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक एक व्यक्ति, जिसने अपनी सारी जमापूंजी अपनी खूबसूरत पत्नी पर खर्च कर दी. इस वजह से उसकी अच्छी-खासी नौकरी छूट गई. इसके बाद उसकी पत्नी ने छोड़ दिया।

सरकारी नौकरी में था शख्स
43 साल के इस व्यक्ति की पहचान कियानकियान के रूप में हुई है. चीन में इन दिनों उसकी कहानी चर्चा में है. वह पूर्वी झेजियांग प्रांत के हांग्जो में एक सरकारी कार्यालय में कर्मचारी के रूप में काम करता था.उसकी मासिक आय 50,000 युआन (7,000 अमेरिकी डॉलर) थी.

नौकरी छूटने और पैसा खत्म होने पर पत्नी ने लिया तलाक
पांच साल पहले कियानकियान ने किसी अज्ञात कारण से यह नौकरी खो दी और तब से वह डिलीवरी राइडर के रूप में काम कर रहा है. जहां उसे प्रति माह 10,000 युआन (1,400 अमेरिकी डॉलर) से भी कम की कमाई होती है. इस वजह से उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया. इस शख्स का कहना है कि उसकी पत्नी सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती थी. 

सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती थी पत्नी 
उसने बताया कि वह वो औरत है जिसे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया. एक बार मैंने सोचा था कि मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था. कियानकियान ने कहा कि कुछ समय तक बुरा लगा. इसके बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि वह वास्तव में मुझसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि मैं उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करता था. 

सिर्फ खूबसूरती के वजह से की थी शादी
कियानकियान और उनकी पूर्व पत्नी, जिनका नाम रिपोर्ट में जारी नहीं किया गया, एक साथ गेम खेलते समय ऑनलाइन मिले थे. उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि उसके आकर्षक रूप के कारण कई अन्य पुरुष भी उसके प्रति आकर्षित हो रहे होंगे. इस वजह से जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो उसने तलाक की मांग की.

उन्होंने बताया कि उसने मुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि उसे मेरा व्यक्तित्व या मेरा रूप पसंद आया, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि वह जो कुछ भी खरीदना चाहती थी, उसके लिए मैं उसे पैसे देने को तैयार था. जब मैं उससे मिला था उस समय मेरा लक्ष्य उसे अपने वश में करना था. मेरा सपना उससे शादी करना था. मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा कि वह मुझे पसंद करती है या नहीं.

खूब खरीदती थी ब्रांडेड कपड़े और बैग  
कियानकियान ने बताया कि वह कोई काम नहीं करती थी. सिर्फ मेरे पैसों पर ऐश करती थी. उदाहरण के लिए, वह एक ही कपड़े के तीन अलग-अलग रंग खरीदती थीं और एक बार उन्होंने दो डिजाइनर बैग खरीदे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 15,000 युआन (2,100 अमेरिकी डॉलर) से अधिक थी.

महंगे फेस क्रीम और कॉस्मेटिक सर्जरी पर उड़ाए पैसे
अपने हाथों और पैरों पर महंगी फेशियल क्रीम लगाती थीं और अपनी काया को बनाए रखने के लिए महंगी दवाइयां लेती थीं. उसने कई बार कॉस्मेटिक सर्जरी भी करवाई. उसके बेतहाशा खर्च को पूरा करने के लिए उसे अपना फ्लैट बेचना पड़ा. जब हमारा तलाक हुआ तो हमारे पास कोई साझा संपत्ति नहीं थी क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा था.

कियानकियान ने कहा कि वह भोजन पहुंचाने के अपने वर्तमान काम से संतुष्ट हैं, क्योंकि वह अकेला लेकिन स्वतंत्र महसूस करता है. अपने खाली समय में वह लाइव-स्ट्रीम देखते हैं और महिला होस्टेस के साथ ऑनलाइन चैट करते हैं. उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूर्व पत्नी से नफरत नहीं करता. अपनी पिछली शादी में मैंने जो खोया वह पैसा नहीं, बल्कि मेरी अनमोल जवानी है.

