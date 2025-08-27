ऑनलाइन ऐप से खाना मंगाया, डिलिवरी बॉय से हो गया प्यार... कुछ महीने में कर ली शादी!

ट्रेन, बस या किसी सफर में प्यार होने की कहानियां तो काफी सुनने को मिलती है. लेकिन, इन दिनों एक ऐसी लव स्टोरी चर्चा में है, जिसमें एक महिला को डिलिवरी बॉय से प्यार हो जाता है और दोनों शादी भी कर लेते हैं. ये कहानी है चीन के एक शख्स और अमेरिका की एक महिला की. दरअसल, महिला खाने के लिए नूडल्स ऑर्डर करती है और डिलिवरी लेकर आए आदमी से प्यार कर बैठती है.

चीन के रहने वाले डिलिवरी बॉय ने जिस महिला से शादी की है, वो अमेरिका की रहने वाली वाली है और नर्सरी टीचर है. इस कहानी को ज्यादा मजेदार उनकी बातचीत बनाती है, क्योंकि दोनों को एक-दूसरे की भाषा नहीं आती है.

ऑर्डर देने गया था, हो गया प्यार

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, लिउ नाम का ये शख्स 27 साल का है और महिला हना हैरिस की उम्र 30 साल है. महिला ने एक दिन खाने का ऑर्डर दिया था जिसे लिउ लेकर आया. इसके बाद प्यार की कहानी शुरू होती है. जिस वक्त लिउ खाने का ऑर्डर लेकर आता है उस वक्त हैरिस लिफ्ट में होती है. लिउ हैरिस से लिफ्ट में मिलता है. लिउ को इंग्लिश नहीं आती, लिउ पहली बार में कहता है हेलो! आई लव यू...

यह सुनने के बाद हैरिस हंस पड़ती है और यहीं से दोनों के प्यार की शुरुआत हो जाती है जिसके बाद से दोनों के मिलने का सिलसिला शुरू होता है. हैरिस को चाइनीज सीखनी थी और लिउ को इंग्लिश. हैरिस चाइनीज सीखने के लिए लिउ से दोस्ती कर लेती है और लिउ को भी इंग्लिश सीखने में मदद मिल जाती है. इसके बाद ये बात शादी तक पहुंच जाती है और दोनों आपस में शादी कर लेते हैं.

Advertisement

अब दोनों एक-दूसरे से ट्रांसलेशन ऐप के जरिए बात करते हैं, और एक दूसरे की भाषा को सीखने का कोशिश कर रहे हैं. किसी ने सही कहा है कि प्यार के लिए केवल इरादा होना चाहिए, आप अगर एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं तो भी आपके बीच प्यार संभव हो सकता है.

---- समाप्त ----