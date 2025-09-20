scorecardresearch
 

लड़के ने थेरेपी से 1.4 CM बढ़ा ली लंबाई, खर्च किए 2 लाख रुपये, फिर दो हफ्ते बाद...

चीन में एक लड़के की लंबाई थेरेपी से 1.4 सेमी बढ़ी. छह महीने चले थैरेपी पर दो लाख खर्च हुआ. लड़के ने जैसे ही थैरेपी छोड़ी, 2 सप्ताह बाद घटकर फिर से 165 सेमी रह गई.

चीन में एक किशोर ने दो लाख खर्च कर थैरेपी से कद बढ़ा लिया था (Photo - AI Generated)
चीन में एक किशोर ने दो लाख खर्च कर थैरेपी से कद बढ़ा लिया था (Photo - AI Generated)

चीन में 16 साल के एक लड़के ने शरीर की लंबाई बढ़ाने के उपचार पर 16,700 युआन (2,350 अमेरिकी डॉलर) यानी करीब 2 लाख रुपये खर्च किए. उसकी लंबाई छह महीने में 1.4 सेमी बढ़ गई. फिर दो सप्ताह के बाद बढ़ी हुई लंबाई घटकर पहले जितने कद पर पहुंच गई. 

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, हुआंग नाम के लड़के को दक्षिण-पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के जियामेन में फरवरी से अगस्त तक छह महीने तक उपचार दिया गया. उसके पिता ने बताया कि अगस्त में उसकी ऊंचाई 165 सेमी से बढ़कर 166.4 सेमी हो गई थी, लेकिन उपचार समाप्त होने के दो सप्ताह बाद ही उसकी ऊंचाई पुनः 165 सेमी रह गई.

थैरेपी करने वाले संस्थान से पिता ने की शिकायत
पिता ने उपचार प्रदान करने वाली संस्था से शिकायत की. संस्था के एक सदस्य ने उन्हें बताया कि उनका बेटा इतना बड़ा हो गया है कि उसे सुधारा नहीं जा सकता और उन्हें पूरा पैसा वापस कर दिया. पिता ने कहा कि उन्हें पहले ही सच्चाई बता देनी चाहिए थी.

हर हफ्ते या दो हफ्ते में एक बार, हुआंग अपने बेटे को थैरेपी के लिए ले जाता था. इसमें उसके पैरों को स्ट्रेच करना और उसके घुटनों को सक्रिय करने के लिए चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करना शामिल था.

थैरेपी बंद करने के दो हफ्ते बाद ही घट गई लंबाई
हुआंग ने बताया कि उन्होंने देखा कि जब वे अपॉइंटमेंट लेने नहीं गए तो उनके बेटे की लंबाई कम हो गई, लेकिन संस्थान ने कहा कि ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि उपचार पूरा नहीं हुआ था. संस्था ने बीजिंग न्यूज को बताया कि उनके उपचार का उद्देश्य बच्चे की घुटने की हड्डियों को एक्टिव करना है, ताकि उन्हें लंबा होने में मदद मिल सके.

हालांकि, पेकिंग यूनियन मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वू ज़ुएयान ने कहा कि बलपूर्वक खिंचाव किसी व्यक्ति की ऊंचाई बढ़ाने का वैज्ञानिक तरीका नहीं है. उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि स्ट्रेचिंग से किसी व्यक्ति की ऊंचाई आधे से एक सेंटीमीटर तक बढ़ाना संभव है.

एक्सपर्ट ने कहा - थैरेपी से नहीं बढ़ती लंबाई
हालांकि, वू ने कहा कि सुबह के समय एक व्यक्ति दोपहर के समय अपने से आधा से एक सेंटीमीटर लंबा होता है. वू ने कहा कि दिन के समय व्यक्ति का अपना वजन उसकी रीढ़ की हड्डी को छोटा कर देता है, तथा रात के समय रीढ़ की हड्डी शिथिल हो जाती है, जिससे उसकी लंबाई बढ़ जाती है.

वू ने कहा कि इंसान नूडल्स नहीं हैं. किसी व्यक्ति को ज़्यादा लंबा खींचना अवैज्ञानिक है. उन्होंने कहा कि लंबाई बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका व्यायाम है, क्योंकि यह वृद्धि हार्मोन के स्तर को बढ़ा सकता है.

---- समाप्त ----
