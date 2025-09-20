मीठे की ऐसी तलब...चॉकलेट खरीदने महिला लंदन से रोमानिया गई, 24 घंटे प्लेन से किया सफर

ब्रिटेन की एक मीठा प्रेमी महिला ने दावा किया है कि उसे अपनी पसंदीदा चॉकलेट की इतनी लत लग गई है कि इसके लिए उन्हें 2400 मील की 24 घंटे की यात्रा करनी पड़ गई. सिर्फ मीठा खरीदने के लिए उन्होंने प्लेन से इतनी लंबी यात्रा की.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 35 साल की केट टाकाक्स ने चॉकलेट और मीठे के लिए की गई अपनी इस यात्रा के बारे में मजेदार कहानी बताई. उन्होंने कहा कि जब मैंने लोगों को बताया कि मैं मिठाई खरीदने के लिए एक दिन की यात्रा पर जा रही हूं तो वे थोड़े हैरान हो गए.

सिर्फ चॉकलेट लेने रोमानिया चली गई ये महिला

केट ने बताया कि वह 15 सितम्बर को लंदन से रोमानिया के क्लुज-नेपोका तक विशेष रूप से यात्रा करके आई थीं, ताकि घर लौटने से पहले फेरेरो रोशर पॉकेट कॉफी चॉकलेट खरीद सकें. इसमें मीठे एस्प्रेसो का एक शॉट भी शामिल था.

उन्होंने बताया कि वह काम के बाद रात करीब 10 बजे रवाना हुईं और अगले दिन स्थानीय समयानुसार सुबह 3:15 बजे वहां पहुंच गई. इसके बाद उसने पूरा दिन अपने जन्मस्थान क्लुज में बिताया. वहां उन्होंने अपनी पसंदीदा मिठाई और चॉकलेट खरीदी. फिर थोड़ा समय घूमने-फिरने में लगाया. उन्होंने एक फ्रिज मैग्नेट भी खरीदा.

दूसरे दिन रात 1 बजे वापस लौट गई लंदन

इसके बाद टाकाक्स रात 10 बजे की वापसी की उड़ान से रवाना हो गईं. रात 11 बजे लंदन पहुंचीं और रात 1:30 बजे तक बिस्तर पर वापस आ गईं. उड़ान और खरीदारी सहित पूरी यात्रा का कुल खर्च सिर्फ 150 डॉलर यानी 13 हजार रुपया आया.

दूर देश जाकर खरीदा चॉकलेट का सिर्फ एक डिब्बा

स्वाभाविक रूप से, चॉकलेट के एक डिब्बे के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरना शायद कुछ ज़्यादा ही लग सकता है, कथित तौर पर टाकाक्स के दोस्त उसकी इस शानदार सैर से दंग रह गए. दुनिया भर में घूमने वाली इस महिला ने कहा कि सबको लगा कि मैं पागल हो गई हूं. क्योंकि मैंने जो कुछ चीजें खरीदीं, वे लंदन में रोमानियाई दुकानों में मिल सकती हैं.

टॉकाक्स ने कहा कि इसकी एकमात्र वजह फेरेरो रोशर पॉकेट कॉफ़ी चॉकलेट थी (यह आपको यूके में नहीं मिलेगी), और अगर आपने इसे अभी तक नहीं आजमाया है, तो जरूर आजमाएं और बाद में मुझे धन्यवाद दें.

कई लोग सिर्फ खाना खाने के लिए करते हैं दूसरे देशों की यात्रा

टाकाक्स किसी व्यंजन के लिए एक दिन की यात्रा करने वाली पहली शख्स नहीं हैं.ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो न्यूयॉर्क शहर में भोजन करने के लिए आते हैं - चाहे वह एक ही व्यंजन हो. फिर वह उसी दिन वापस लौट जाते हैं.

