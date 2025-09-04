scorecardresearch
 

कहानी पढ़कर शख्स ने खोद डाली कब्र... और मिल गया इतने करोड़ का सीक्रेट खजाना!

पुराने कब्र और उनके अंदर छिपे खजानों से जुड़ी कहानियों को पढ़कर एक शख्स ने ऐसे ही एक कब्र को ढूंढने और उसमें डकैती करने की योजना बनाई. पुराने कब्रों की चोरी से जुड़े किस्सों को पढ़कर शख्स ने एक हजारों साल पुराने मकबरे को खोदकर उससे खजाना भी निकाल लिया. फिर लालच की वजह से ऐसे पुलिस के हत्थे चढ़ा.

खजाने के लिए एक शख्स ने प्राचीन कब्र खोदकर कीमती आर्टफैक्ट्स निकाल लिए (Photo - AI Generated)
खजाने के लिए एक शख्स ने प्राचीन कब्र खोदकर कीमती आर्टफैक्ट्स निकाल लिए (Photo - AI Generated)

पुराने रहस्यमयी कब्रों  से जुड़ी कहानियां पढ़ने का शौकीन एक शख्स, इससे प्रेरित होकर असल जिंदगी में एक प्राचीन मकबरा खोजने निकल पड़ा. इस दौरान उसे हजारों साल पुरानी एक कब्र भी मिल गई. फिर उसने कुछ अपराधियों के साथ मिलकर एक टीम बनाई और कब्र खोदकर सीक्रेट खजाना निकालने का प्लान बनाया. इसमें वह सफल भी रहा, लेकिन खजाना बेचने के दौरान वह गिरफ्तार हो गया. 

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन में एक व्यक्ति प्राचीन और रहस्यमयी कब्रों की कहानियां पढ़ते-पढ़ते उसमें इतना डूब गया कि उसने वास्तविक जीवन में उसे लूटने की योजना बना ली. फिर वह एक प्राचीन कब्रिस्तान में घुसकर 771 ईसा पूर्व के एक कब्र को खोदा और उससे  20 प्राचीन बेशकीमती अवशेष चुरा लिए.

मास्टरमाइंड ने ऐसे बनाया कब्र लूटने का प्लान
मध्य चीन के हुबेई प्रांत का यू नाम वाला यह मास्टरमाइंड हर दिन कब्रों को लूटने वाले उपन्यास पढ़ता था. जब उन्हें कथा-कहानी पढ़ने से संतुष्टि नहीं मिली, तो उसने कहानियों में दिए गए पुराने मकबरों और कब्रों की जांच और उन पर रिसर्च शुरू कर दी. जब भी उन्हें कुछ भी संदिग्ध या अस्पष्ट दावे मिलते, तो वो अक्सर स्थानीय काउंटी रिकॉर्ड से उसकी जांच करता था.

यू ने कहा कि मैं बस पढ़ता रहा और जितना ज़्यादा पढ़ता गया, उतना ही ज़्यादा मेरा जुनून बढ़ता गया. मैंने और गहराई से पुरानी कब्रों को खोजना शुरू किया, जैसे कौन सा राजवंश? कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति? ये मकबरे कैसे बनाए गए थे? इनमें से कुछ तो वाकई मौजूद थे.

रहस्यमयी खजाने से भरी कब्रों की कहानियों से था प्रभावित
उनका सबसे बड़ा आकर्षण उपन्यासों में वर्णित तथाकथित रहस्यमय कब्रें थी, जिसमें खजाना छुपे होने का दावा किया गया था. इसलिए उसने उपन्यासों में दिए गए कब्रों की डकैती के  काल्पनिक तरीकों को व्यवहार में लाने का निर्णय लिया.

वास्तविक जीवन में कब्रों पर छापा मारने की उसकी कोशिश तब शुरू हुई जब उसके फोन पर गुओ परिवार की कब्रों में एक पुरातात्विक खोज के बारे में एक नोटिफिकेशन आया.यह क्षेत्र हुबेई में एक संरक्षित सांस्कृतिक विरासत स्थल है, जिसकी पहली बार खुदाई 20 वर्ष से अधिक समय पहले एक राजमार्ग के निर्माण के दौरान की गई थी.

फोन में मिला एक पुराने कब्र से जुड़ा नोटिफिकेशन
इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि खुदाई में बड़ी संख्या में कांस्य कलाकृतियां  मिली हैं. इससे यू की रुचि जागृत हुई और उसने पहली बार अवैध उत्खनन का प्रयास किया.ली ने तुरंत चेन नामक एक व्यक्ति और अन्य साथियों को मदद के लिए अपनी टीम में शामिल कर लिया. 

काफी रिसर्च के बाद दिया चोरी को अंजाम
यू ने बाद में स्वीकार किया कि उसने इस खोज और चोरी को अंजाम देने के लिए सबसे पहले आसपास की पर्वत श्रृंखला के लेआउट का अध्ययन किया. इसके बाद उसने एक जांच उपकरण और लुओयांग फावड़े (जो खुदाई में इस्तेमाल होने वाला एक विशेष चीनी उपकरण है) का उपयोग करके धीरे-धीरे उस जगह तक पहुंच गया, जहां कब्र के अंदर खजाना छुपा था. 

दो सप्ताह की गुप्त खोज के बाद, यू को अंततः एक कब्र का प्रवेश द्वार दिखाई दिया. फिर उसने सावधानी से फावड़े से पहला वार किया. यू ने कथित तौर पर कहा कि मैंने कुछ हरे रंग का जंग लगा हुआ कुछ देखा. मुझे लगा कि अगर यह सतह पर है, तो नीचे जो है वह निश्चित रूप से चट्टान नहीं है. यह जरूर कांसा था.

तीन लोगों ने मिलकर ढूंढी कांसे की 20 प्राचीन मूर्तियां
दो रातों के दौरान, तीनों व्यक्तियों ने अथक परिश्रम से 20 कांस्य कलाकृतियां खोद निकालीं.जल्दी से धन कमाने के प्रयास में यू ने ली नाम के एक व्यक्ति से संपर्क किया, ताकि वह उस बिचौलिया के जरिए एक धनी खरीदार ढूंढ सके.

नवंबर 2023 में पुलिस की एक टीम खरीदार के रूप में खुद को प्रस्तुत कर यू से मिली. उसके पास से 20 प्राचीन कलाकृतियां थी. इसकी कीमत  चार मिलियन युआन (560,000 अमेरिकी डॉलर) यानी 5 करोड़ रुपये आंकी गई. इसके परिणामस्वरूप अंततः सभी कब्र चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया.

सभी आर्टफैक्ट्स की कीमत थी 5 करोड़ रुपये
विशेषज्ञों के अनुसार, सभी 20 कलाकृतियां 771 ईसा पूर्व की हैं. इनमें से नौ को राष्ट्रीय प्रथम श्रेणी के सांस्कृतिक अवशेष के रूप में वर्गीकृत किया गया है. इस मामले की सुनवाई के बाद अब जाकर यू और चेन को 10-10 वर्ष और तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई और पुरातात्विक बचाव लागत को कवर करने के लिए 70,000 युआन (यूएस $ 10,000) का जुर्माना लगाया गया. वहीं बिचौलिए ली को आपराधिक आय छिपाने के लिए तीन वर्ष और छह महीने की जेल की सजा मिली.

