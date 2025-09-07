सूर्यग्रहण के वक्त तो अंधेरा हो जाता है, तो रात में चंद्र ग्रहण के वक्त क्या होगा?

हम अक्सर सुनते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय दिन में अंधेरा हो जाता है. लेकिन सवाल यह है कि रात में चंद्र ग्रहण के समय क्या होता है और इसे कैसे देखा जाता है? चंद्र ग्रहण की घटनाएं हजारों सालों से रिकॉर्ड की गई हैं. हाल ही में भारत में, साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को हुआ था, और दूसरा आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को रात 9:58 बजे शुरू होकर सुबह 1:26 बजे तक रहेगा. इससे पहले भी दुनिया भर में साल में 1–3 चंद्र ग्रहण होते रहे हैं.

सूर्य ग्रहण

सूर्य ग्रहण दिन में होता है. जब चांद सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो वह सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है. ग्रहण के वक्त दिन में अचानक अंधेरा जैसा माहौल बन जाता है, जैसे शाम के समय होता है. लोग अक्सर इसे देखने के लिए सुरक्षा चश्मा पहनते हैं, क्योंकि बिना चश्मे सूरज को सीधे देखना आंखों के लिए नुकसानदेह हो सकता है.

चंद्र ग्रहण

वहीं, चंद्र ग्रहण रात में ही होता है. जब पृथ्वी सूरज और चांद के बीच आ जाती है, तो उसकी छाया चांद पर पड़ती है. रात वैसे ही रहती है, लेकिन चांद धीरे-धीरे लाल या काला दिखाई देता है. इस लालिमा को Blood Moon कहा जाता है. चांद की रोशनी कम होने के कारण आसमान और तारे ज्यादा साफ और चमकदार दिखाई देते हैं. चंद्र ग्रहण को सुरक्षित रूप से नंगी आंखों से देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई हानिकारक किरणें नहीं निकलतीं.

सूर्य ग्रहण दिन को अंधेरा बना देता है. चंद्र ग्रहण रात को वैसा ही रखता है, लेकिन चांद बदल जाता है. यह केवल सूर्य, पृथ्वी और चांद की alignment है, जिसका इंसान की सेहत, रोजमर्रा या गर्भावस्था पर कोई असर नहीं पड़ता. चंद्र ग्रहण देखने के लिए डरने की जरूरत नहीं है, इसे पूरी तरह सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है और खगोलीय नज़ारे का आनंद लिया जा सकता है.

चंद्र ग्रहण देखने के तरीके

1. नंगी आंखों से देखना

चंद्र ग्रहण देखने के लिए कोई विशेष चश्मा की जरूरत नहीं है. यह पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि चंद्र ग्रहण में सूरज की तेज रोशनी सीधे आंखों में नहीं आती.

आराम से बाहर बैठकर, छत या खुली जगह से चांद देख सकते हैं.

2. बाइनोक्युलर (Binoculars) या टेलीस्कोप से देखना

अगर आप चांद की सतह के बदलाव, छाया का विस्तार और लालिमा (Blood Moon) को और करीब से देखना चाहते हैं, तो बाइनोक्युलर या टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं.

3. कैमरे या मोबाइल से फोटो/वीडियो

चंद्र ग्रहण मोबाइल कैमरा या DSLR कैमरे से चंद्र ग्रहण को रिकॉर्ड किया जा सकता है. कैमरे में ज़ूम का इस्तेमाल करके लालिमा और छाया साफ दिखाई देगी.

4. ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम और ऐप्स

कई अंतरराष्ट्रीय और भारतीय स्पेस एजेंसियां (जैसे NASA, ISRO) चंद्र ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग करती हैं. अगर आसमान में बादल हों या मौसम खराब हो, तो इसे ऑनलाइन देख सकते हैं.

---- समाप्त ----